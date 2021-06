L’IPOCRISIA DEL PD BOLOGNESE

Non sapendo più come arginare il consenso che Isabella Conti sta guadagnando a Bologna (nemmeno l’ossessiva litania della candidata renziana funziona più) si sono spostati sulla pregiudiziale che non è di Bologna. A parte il fatto che San Lazzaro di Savena fa parte della cintura della Città, i signori Dem si dimenticano che nel 2003, hanno eletto sindaco un signore, SERGIO COFFERATI, che con Bologna c’entrava come i cavoli a merenda.

I sostenitori di Lepore SONO ALLA FRUTTA.

Brava Isabella, porta avanti con forza il tuo coraggioso programma , deve entrare nel dibattito di tutti i bolognesi .Forza Isabella Finalmente con te il PD bolognese è costretto a parlare di politica e non di sacre dinastie.

Cofferati fu mandato, democraticamente, dal Partito Centrale lasciando così i Bolognesi liberi di scegliere chi volevano……

Senza dimenticare i Sindaci Bolognesi provenienti da Modena…..

Il problema per la Conti é che pare abbia politicamente frequentato IV. partito di un certo RENZI, personaggio odiatissimo dal PD.

Certo che andrebbe anche valutato che l’oltre 80% di consensi, ottenuti al secondo mandato nel Comune di S. Lazzaro, non sono “tutti voti di IV”,

forse c’è ne sono stati anche qualcuno del PD.

Sono sicuro che i Bolognesi valuteranno non solo il Partito di provenienza, ma anche cosa la Conte propone per il loro futuro.

Occorre una discontinuità. Da oltre vent’anni il sistema-Bologna, costruito intorno a quella che con irritante complicità Bersani chiamò la Ditta, non esprime più una capacità di immaginazione strategica a livello delle migliori città europee. Occorre una soluzione di continuità che liberi energie nuove, quelle che un sistema chiuso, che si aggiorna per cooptazione, scoraggia.

