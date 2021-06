IL REDDITO DI POLTRONITE E UN REDDITO MAFIOSO PERCHE FINANZIA LA MAFIA. PERCHE FA AUMENTARE IL LAVORO NERO.

Ribadisco l’urgenza di smantellare la cazzata del RDC!

Deve diventare un’investimento sul lavoro futuro, un’educazione al lavoro e un aiuto alle imprese che trasformerebbero in denaro questa forma di assistenzialismo “ buono”. E MAFIOSO.

Cosa cambia se paghiamo il lavoro anziché l’ozio? Il giovane potrebbe anche imparare un mestiere e superare lo stato di precarietà.., potrebbe togliersi dalle strade dello spaccio e della delinquenza “retribuita”, potrebbe aiutare l’impresa a ripartire, ma soprattutto si riprenderebbe la dignità che solo il lavoro può dargli

Per lo stato non ci sarebbero maggiori spese, ci sarebbero semmai maggiori introiti economici e maggior pace ed equità sociale.

Anziché sprecare quei soldi in stupida propaganda ideologica, mettiamoli in un fondo di investimento (immaginario) per il futuro, in una sorta di assicurazione vita per i nostri giovani, darà senza dubbio più soddisfazioni nel tempo..

Il tempo è proprio il problema che la politica si sta ponendo, non può aspettare i risultati, ha bisogno di incassare subito, serve un ritorno di consenso immediato e la miglior cosa è pagarlo subito, e in contanti…,hanno copiato dalla mafia.

Questa é la rovina ITALIANA.

Uno famoso statista disse: il politico pensa alle prossime elezioni uno statista alle prossime generazioni. (non era Di Maio)

POI PARLIAMO PURE DEL ONESTA DEI 5 STRONZI. SU DA BRAVI ALLE PROSSIME RIVOTATELI

DUE POCCOLI ESEMPI DELLO STATUE QUO DEI CINQUE STRONZI. AVRANNO CAPITA I BOCALONI ITALIANI?

