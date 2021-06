Riformisti a Milano .Verso la lista liberaldemocratica a sostegno di Beppe Sala

La campagna condotta da numerose personalità d’area sembra aver convinto i leader nazionali a lavorare per presentarsi insieme alle amministrative. Appuntamento al Teatro Parenti. La nascita di una lista unitaria dei riformisti per Milano (e per l’Italia)

Oggi al Teatro Parenti, dalle 14.30 alle 16.30 (e sui canali social de Linkiesta), si terrà un incontro con i responsabili nazionali e milanesi di Azione, Italia Viva, Più Europa e Base e i civici che hanno aderito all’appello per partecipare insieme alle prossime elezioni comunali. All’iniziativa parteciperà anche il Sindaco Beppe Sala e ci sarà anche Giorgio Gori, in una chiacchierata moderata da Christian Rocca.

Sono più di mille le adesioni all’appello per la presentazione di una lista unitaria civico‐politica di tutte le forze dell’area riformista alle prossime elezioni di Milano. Più di mille cittadini si sono quindi mobilitati e hanno sottoscritto il documento in pochi giorni.«Un segnale forte per andare “oltre” la frammentazione delle liste e la dispersione dei voti, in un momento così importante come quello che attualmente l’intero sistema politico italiano sta vivendo», si legge in una nota congiunta.

«Il secondo motivo di successo – continua la nota – è ancora più importante: con insperata rapidità tutte le forze interessate dall’appello hanno dato subito la loro disponibilità ad incontrarsi ed approfondire programmi e strategie».

Per suggellare l’unità trovata e confrontarsi sui vari temi, nazionali e inerenti la città di Milano, l’appuntamento è quindi per oggi, martedì 8 giugno, al Teatro Parenti dalle 14.30 alle 16.30. L’ evento, a cui parteciperanno anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Interverranno anche Marco Bentivogli (Base Italia), Elena Bonetti (Italia Viva), Benedetto Della Vedova (+Europa), Marco Ghetti (Per l’Italia con l’Europa), Gianfranco Librandi (Lavoriamo per Milano), Matteo Richetti (Azione), Sergio Scalpelli (Base Milano), Laura Specchio (Alleanza Civica), Bruno Tabacci (Centro Democratico). A seguire sono previsti altri interventi dei presenti.

La Sala Grande del Teatro Parenti permette che l’evento si svolga con la massima sicurezza Covid.

Al link www.riformiamomilano.it i dettagli della richiesta alle varie formazioni politiche presenti nel campo riformista.

