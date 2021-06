Un Renzi monumentale!.

La gioia è vedere quelli che erano partiti per buttar giù l’Europa ed ora sono dentro al governo guidato da Mario Draghi, già Presidente della BCE. #MatteoRenzi

E “Quanti, nella sinistra “tradizionale” hanno guardato con favore le mattane di Grillo, scambiandole per efficaci azioni rivoluzionarie, anti sistema, anti casta, anti tutto, senza capire che quell’approccio stava distruggendo le basi della convivenza civile!

L’esaltazione della magistratura punitiva, il giustizialismo, l’irrisione e la demonizzazione di ogni avversario, gli insulti, il continuo assalto alle ipotetiche élite (si è poi capito che ambivano solo a farne parte …!).

Quanti, che avevano dovuto digerire con fastidio la nascita del PD, hanno sperato che Grillo impedisse il consolidarsi di una politica autenticamente riformista, …!

Il brutto è che ci sono perfettamente riusciti …”

È un grande politico con idee chiare. Il tempo è galantuomo come dice lui e lo apprezzeranno per ciò che dice e ciò che è.È stato come sempre grande leader come fanno le persone ignoranti e del pd a non capire che unica strada e seguire Italia viva grazie matteo.

Spiega tutto , non si nasconde dietro le parole, fa capire i fatti , non ha sotterfugi anzi, per lui tutto liberare le cose che ha pensato di fare e quelle che ha fatto e i risultati ottenuti. Che piacere sentirlo , politico vero dalle idee chiare grazie Renzi, grazie per Draghi e per un futuro migliore!

