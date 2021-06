Immaginate di aprire il Corriere della Sera e di trovarvi l’intervista dell’ex premier Conte. E lui che alla domanda: “Arcuri o Figliuolo?” risponde: “Arcuri ha fatto un lavoro straordinario nonostante critiche ingenerose e spesso strumentali”.

Immaginate ancora, mentre vi soffermate su queste parole, di alzare lo sguardo e di trovarvi davanti alla diretta streaming dell’audizione del generale Figliuolo davanti ai parlamentari della Commissione Bilancio della Camera. E, per uno strano scherzo del destino, proprio nel punto esatto in cui il commissario straordinario per l’Emergenza Covid, quello che ha preso il posto di Arcuri, dice: “Abbiamo lavorato in un’ottica di razionalizzazione e di spending review secondo i principi di buon andamento dell’azione amministrativa e abbiamo calcolato risparmi di circa 345 milioni di euro. Di questi, circa 198 milioni, li risparmiamo con l’annullamento della gara per la fornitura dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini”.

Stiamo parlando delle Primule, quelle di Arcuri, quello che, secondo Conte “ha fatto un lavoro straordinario nonostante critiche ingenerose e spesso strumentali”.

Se criticarlo, e poi sostituirlo, ha fatto risparmiare agli italiani 345 milioni di euro, allora mi pare che abbiamo fatto un buon servizio al Paese. E in attesa della commissione di inchiesta, perché ci sono tanti altri punti oscuri, mi sembra giusto, ancora una volta, ringraziare a nome degli italiani il generale Figliuolo. Perché tra spending review e 600 mila vaccinati al giorno, sconfiggeremo il Covid e archivieremo il populismo che tanti danni ha fatto all’Italia.

Avanti con i vaccini, lasciamo volentieri ad Arcuri e a Conte le primule. Alcune persone non si arrendono neppure davanti all'evidenza dei fatti….per fortuna Italia Viva ha contribuito a farsi che cambiassero le proprietà. Come dice Sansonetti Conte non esiste. Ma è così evidente la differenza fra i due, che il commento di Conte è: un offesa all'intelligenza degli Italiani! Rosicano da morire i CONTIANI Populisti … non vedo l'ora che ci sia l'inchiesta… mentre le persone morivano loro cercavano intrallazzi e dividendi … si devono solo vergognare. A quando la commissione d'inchiesta? La aspettiamo con ansia, ma, soprattutto, ci aspettiamo che lavori celermente e che i risultati non vengano insabbiati.

