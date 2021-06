Conte: “Proporrò una riforma della Costituzione che rafforzi il sistema Paese” L’ex premier: “Non è possibile che l’Italia sia affidata al personalismo”

MA: Si parla più di Conte che di Draghi ormai….E il Conte.Parla di personalismo un politico che negli ultimi 3 anni stava ore in TV A PARLARE DEL NULLA E A RACCONTARE LA RAVA E LA FAVA .Un politico che ha disestato il bilancio dello stato per crearsi una base elettorale , regalando mancette e pensioni fasulle e per questo motivo oggi e’ venerato come nun santo in certe regioni italiane..”Non è possibile che il sistema Italia sia affidato al singolo personalismo”.

disse l’uomo che ha basato sul personalismo il proprio successo, non essendo stato mai votato neanche come parlamentare e non essendo iscritto neppure a un partito.

E le bimbe di CONTE INAZZATE MI AGREDISCONO DICENDO! E anche i commentatori che odiano i 5s devono dire la loro, ci mancherebbe.

L’importante è che non si parli di cosa sta succedendo al PNRR, di che fine farà ILVA, di quanto soldi stiamo regalando a ALITALIA, di come procedono i lavori del TAV, di quanta origine si stia formando nel MOSE, dei come butteremo via i soldi che stanno arrivando

I ministri supertecnici lavorano nell’ombra con scaàarsi risultati: Cartabia, che ha messo la faccia su una proposta di riforma della giustizia, è stata zittita con i referendum, Cingolani ormai parla a sproposito e ammette continuamente di non sapere bene cosa fare, Giorgetti, Garavaglia, Colao si guardano bene dallo spiegare cosa stanno facendo e se stanno facendo qualcosa.Ma qui si parla ancora del bisconte in pochette come se fosse quello il problema. .Care BIMBE CONTIANE! “come butteremo via i soldi che stanno arrivando” lo deve chiedere ai 5S che con bonus, banchi a rotelle, RdC, assegno unico, (uno che sta a casa con un figlio prende più di 1250 euro e non cerca lavoro, altrimenti non percepisce il reddito), ecc… hanno portato il debito pubblico (marzo 2021) oltre i 2.650 miliardi di euro. Ma a chi importa, tanto pagheranno i nostri nipoti.

Conte: “Proporrò una riforma della Costituzione che rafforzi il sistema Paese” L’ex premier: “Non è possibile che l’Italia sia affidata al personalismo”

“Tra le prime cose che farò se mi insedierò come leader io proporrò agli altri leader di ragionare su una riforma costituzionale che possa rafforzare il nostro sistema. Non è possibile che il sistema Italia sia affidato al singolo personalismo”. Lo dice Giuseppe Conte a diMartedì, di Giovanni Floris. Se proporrò il presidenzialismo? “Non me lo faccia anticipare”; sottolinea. “Qui c’è un problema di sistema, io mi sono confrontato in Ue con Rutte che era da dieci anni lì, la Merkel 15 anni. Noi abbiamo dei premier che si alternano. Lo sforzo fatto sul recovery Plan da un premier che ha vita breve è stato enorme”, ricorda.

