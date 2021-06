IL SOLITO PAROLAIO INCONCLUDENTE. OK SONO ALLA FINE E SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI.

Conte: “M5s leale con Draghi perché leale con l’Italia. Ma sul Recovery preoccupati per misure anticorruzione. Stop gogne mediatiche, ma l’etica pubblica valore non negoziabile”

Ieri ho seguito l’intervista: la cosa ottima, intervista o no è che il sig. conte e i grillini sono fuori dal governo. certo stanno dentro ma contano ZERO. sono impreparati incompetenti, e improvvisati. hanno distrutto il paese in 3 anni con le loro proposte e leggi assurde,presto dovranno cercarsi un lavoro perchè nel 2024 più del 5% non lo prenderanno, nemmeno se il FQ li sostiene all’inverosimile. rimangono lo zero assoluto, per cui a casa ! POI: scusate come fa essere il leader politico del 5s se non è stato eletto da nessuno ……..non eravate quelli uno vale uno …….quelli della piattaforma che doveva decidere chi o cosa fare ………..insomma un altra capriola decide uno (grillo) per tutti ……..a forza di capriole sembrate un pneumatico …..sgonfio oramai ……..Ho ascoltato con discreta attenzione l’intervista di Giuseppe Conte. Non mi pare che ci sia qualcosa di originale rilievo per la politica italiana. L’aspetto positivo è senz’altro il fatto che il M5s perde la sua modalità di fare carriera disprezzando e denigrando il lavoro degli altri. E questo è un miglioramento notevole. Per il resto, penso che potrà contare sul gruppetto di persone che già lo sostiene, e lo sosterrebbe comunque, quello di cui ci si può fare un’opinione ASCOLTANDO QUESTO CONTE PAROLAIO INCONCLUDENTE . Io non ho visto o sentito nulla che possa interessare anche ad altri.

Conte deve aver studiato da Ugo Tognazzi/Conte Mascetti in Amici Miei, per cui, da oggi lo chiamerò “Conte Mascetti”! Troppo buoni i giornalisti in studio. “Il m5s è uguale a prima sui princìpi”…poi vai a vedere alcune perle di Di Maio: “sono contrario alla presunzione di innocenza. Un Sindaco indagato per abuso d’ufficio sta fermo un giro”! “Mai più PdC non eletti”, appunto! E qui Conte da lezioni di Costituzione dimenticandosi di darle al suo ex Capetto politico! “Il PdC è un mero esecutore del programma”. Per non parlare della supercax… sul “l’uno vale uno” che era al limite del comico! Per non parlare delle restituzioni su tirendiconto.it: su 227 parlamentari solo 8 sono in regola! Sul vincolo dei due mandati, rimanda alle calende greche, come suo solito. Il bello è che il m5s, con queste castronerie ripetute per anni ha preso il 33%! Alla fine, il Conte “Mascetti” deve cedere, il m5s sarà totalmente diverso! Sembra Nanni Moretti in Palombella Rossa quando vuol convincere gli elettori nella tribuna elettorale che “noi siamo uguali, però siamo diversi, ma siamo uguali!”. Mamma mia…un parolaio di professione, non a caso, docente e avvocato, il meglio del meglio!

Dice “perché la riduzione delle tasse è un mio pallino… venire incontro alle piccole e medie imprese, agli autonomi, è il mio obiettivo”. Mi dispiace leggere queste parole già sentite in bocca alla destra, gli autonomi , le piccole e medie imprese hanno già i loro protettori, caro Conte il problema in questo paese non è la riduzione delle tasse che sono necessarie alla spesa pubblica ma farle pagare a tutti, ci sono pensionati, operai, impiegati, ecc con stipendi da fame che pagano anche per chi evade regolarmente il fisco e che si stanno impoverendo perchè non riescono a stare al passo col continuo aumento del costo della vita. Se anche il nuovo movimento dovesse trascurare la lotta all’evasione fiscale, una delle più alte in Europa, per una perte dela popolazione non ci sarà più speranza.

Il peggiore presidente del consiglio con i peggiori ministri, ovvero i grillini incompetenti e incocludenti. per fortuna è andato a casa e li non ci ritornerà mai. Ma tornate a votare il PD sinistri fanulloni e incompetenti, ormai il sogno del venezuela chavista è finito. per campare si deve lavorare non stare sul divano. siete il peggio del peggio.IL MONDO E L’ITALIA E CAMBIATO E VE NE ACCORGERETE NEL 2024.

IL SOLITO PAROLAIO INCONCLUDENTE. OK SONO ALLA FINE E SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI.

