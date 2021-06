Pluralismo in tv ieri sera. A Rai3 un’ora di Travaglio, poi Azzolina e Scanzi: 2 giornalisti del Fatto ultrà di Conte e un’esponente M5s. A La7 un’ora di Conte senza contraddittorio con politici. Draghi acceleri sulla Rai, urge ritorno a informazione corretta e davvero plurale. Michele Anzaldi

Salvini a porta a porta per oltre un ora con giornalisti schierati dalla sua parte. Alla 7 Conte per un’ora con giornalisti schierati come dei cecchini. Trovate la differenza, la cosa bella è che entrambi i programmi sono stati battuti dalla concorrenza su rete 4 !!la gente non ne può più !!

Quelli rimasti erano tutti in TV …i media devono informare , poi ci sia anche la libertà d opinione senza calunnie e fake , ma non si può non informare correttamente senza faziosità, probabilmente cercano di dare il meglio di sè in questa ,ormai,fine lottizzazione ad uso e consumo loro!!! Sono le sparate finali avendo le ore contate di un fine serie!!!!! Sarebbe l’ora!

Certo che ci vuole una riforma dell’editoria e dei programmi televisivi.

Programmi ormai schierati che non fanno informazione ma solo propaganda, sono destinati alla chiusura visti gli ascolti e speriamo avvenga presto. Un programma di informazione serio, mette a confronto idee e persone contrapposte non lascia campo libero ad una sola visione e per di più di tale tipo.

Ore 21.30 circa, mi sintonizzo su RAI 3,vedo Travaglio e cambio subito sulla 7, vedo Conte e cambio su uno qualsiasi canali di Sky, decisamente meglio .Pur pagando il canone RAI, io non vedo RAI 3 da molti anni proprio per colpa di Bianca Berlinguer che con il suo programma dà visibilità solo ai 5S e a Travaglio. Per me in Italia non esiste la vera democrazia, siamo in diddatura una dittatura dal volto umano che imbamole le menti deboli. E poi ci chiediamo perche l’ITALIA e arrivata sul orlo del baratro democratico e sociale. SPERIAMO CHE DRAGHI MATARELLA E CI METTO PURE RENZI METTANO IN RIGA ANCHE LA RAI.E I MEDIA.

