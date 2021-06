È una vera dittatura un lavaggio del cervello indecente. Io non resisto più devo fare uno sforzo enorme su me stessa per rimanere normale se no la rabbia mi soffoca.Ormai da parte della Rai3 de La7ma anche di altre trasmissioni spazzatura non se ne può più. Inviato tutte persone che sproloquiano sul Presidente Draghi, sul generale Figliuolo e anche su Renzi che è stato l’artefice di questo cambio di governo. Tutta questa gentaglia odiosa, iraconda che vien invitata, parla senza alcun contraddittorio e continuano a denigrare chi sta lavorando seriamente per fare uscire questo maledetto paese da una crisi economico sociale mai vista prima. Il presidente Draghi deve assolutamente intervenire per cambiare immediatamente questi vertici della Rai. E’ uno schifo ed una vergogna a quello che stiamo assistendo e le destre godono di tutti questo perché non vedono l’ora di ritornare al potere. purtroppo il popolo bue ed ignorante, intervistato sta facendo lievitare i consensi a loro favore.

Sarà Festa nazionale, quando vedrò svuotare la Rai da personaggi che per circa 40/50 hanno fatto il bello e cattivo tempo, con il rischio d’infiltrazioni di personaggi poco raccomandabili per un servizio leale e imparziale ai fini educativi e formativi degli utenti radiotelevisivi!

SI.A questo punto comincio a pensare che l’emergenza più grave nel nostro Paese sia l’INFORMAZIONE.

Ciò che è accaduto l’altra sera è noto a tutti: a reti, praticamente, unificate, da Rai3 a La7, abbiamo fatto il pieno di Scanzi, Travaglio, Padellaro, vari Ministri a 5S e, cigliegina sulla torta, Giuseppe Conte, preoccupato per la sofferenza causata agli italiani dalla caduta del suo governo, il tutto naturalmente senza contraddittorio e con le lodi sperticate di Myrta Merlino, moglie di Arcuri designato dallo stesso Conte, e poi sostituito dal Governo Draghi.

A questo punto MARIO DRAGHI deve assolutamente accelerare sulla Rai, o gli Italiani non saranno mai in grado di capire cosa sta realmente accadendo nella politica italiana, e che quel “gigante politico” che abbiamo come Presidente del Consiglio, lo dobbiamo a Matteo RENZI.

Vi immaginate una simile “spazzatura mediatica” quando si terranno le elezioni politiche nel 2023???

Una informazione corretta e plurale è fondamentale, o rischiamo di non farcela, perché la gente continuerà a non capire e qualunque nostro sforzo sarà inutile.

