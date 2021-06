Giuseppe Sala: “Se un sindaco firma rischia un reato, se non firma ne rischia un altro”

Sala, non otterrai mai il parere preventivo di certi burocrati, a normativa attuale. È molto più comodo intervenire dopo cercando la pagliuzza. Tanto una pagliuzza si trova sempre. Perciò occorre semplificare la normativa, che non vuol dire renderla più permissiva, ma più snella e quindi più efficace alla prova dei fatti.

Possiamo anche chiudere una scuola per tre anni, ci mettiamo in regola e riapriamo, ma chiaramente un sindaco non lo può fare.

Quindi?

Chi è che decide quando le norme sulla sicurezza di una scuola, ma vale anche per un qualsiasi posto di lavoro, e dopo la sicurezza quelle sulla delinquenza e così via, sono giuste e quando sono sbagliate?

Non dubito che in alcuni casi si sia ecceduto, succede ovunque, a volta per eccesso di zelo, altre volte per semplice incapacità, ma il discorso rimane.

CHI deve ritenere una norma eccessiva?

Colui che eventualmente ne subirebbe gli effetti? Mi pare un po’ comodo, sarebbe come se il controllore si facesse le leggi da se…

Aboliamo tutte le norme?

Ottimo e al primo fatto che succede cosa ci diciamo guardandoci in faccia?

Si è vero, ci è scappato il ferito, o il morto, ma ehi non abbiamo bloccato l’attività in fondo è questo che conta, il mondo deve andare avanti, chi ci finisce sotto amen, una prece e passiamo oltre….

E’ questo che vogliamo? Probabilmente si, finchè sotto non ci finiamo noi o un nostro caro.

Anche la vita di un responsabile di aziende private è piena di bìvi di questo genere. Molto spesso si tratta di scegliere tra un illecito penale ed uno amministrativo, senza possibilità di una terza opzione che non sia quella di mandare tutto alle ortiche, o andare all’estero.

I pm vanno indirizzati dal Parlamento, che è il massimo organo elettivo. I magistrati hanno solo vinto un concorso. Sui quali mai nessuno ha messo becco…Compagni, i magistrati da voi “osannati” perché cercavano la via “giudiziaria ” al socialismo, si sono “ALLARGATI”.

Mi chiedo cosa hanno studiato certi magistrati e in quale scuola…. ma arriviamo quindi agli insegnanti: cosa gli avranno detto?

Il problema dell’Italia SONO i MAGISTRATI. Senza se e senza ma, compagni.

In questo caso, ma non è l’unico, possiamo risalire ad Adamo ed Eva…. arriviamo a Dio. Non vi sembra ESAGERATO?

Non sarebbe il caso che “qualcuno” dicesse ai magistrati inquirenti: se fai “scempiaggini”, paghi e poi alla 2^, vai a casa, senza pensione? Si, sarebbe il caso.

PS: Continuo a pensare che buona parte del problema si risolverebbe com la mia proposta già altrove pubblicata di semplificazione istituzionale:

– 1 Stato (unico organo con funzioni legislative)

– 60 enti intermedi tra comuni e Stato a cui attribuire tutte le funzioni amministrative non esercitabili dai comuni nonché il ruolo di stazione appaltante unica per tutti i comuni della circoscrizione territoriale;

– 3000 comuni;

– 60 circoscrizioni territoriali in cui ripartire il territorio dello Stato e i base alle quale riorganizzazione tutti gli uffici periferici di ogni Ministero;

– eliminazione di ogni altro ente territoriale

Giuseppe Sala: "Se un sindaco firma rischia un reato, se non firma ne rischia un altro"

