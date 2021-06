Io le battaglie le faccio a viso scoperto, gli altri son sempre quelli del coraggio del giorno dopo…

Matteo Renzi

Spero che chi si candidera’ alle prossime elezioni amministrative abbia lo stesso coraggio del suo leader. Tutt’oggi questo coraggio manca… Mi auguro che Renzi non accetti più da nessuna candidata o candidato che prenda le distanze dal suo partito e da lui stesso. Se a non credere in Italia Viva e nel suo leader sono gli stessi iscritti, figuriamoci gli altri…. Ma insomma, si rifletta una buona volta. I Vivaci si facciano rispettare dai candidati che appoggiano..

PS:LAI SABELLA CONTE NON HA MAI PRESE LE DISTANZE.

Ci sono state due dichiarazioni prima della candidatura per spiegare il suo operato. La prima di Matteo Renzi per dire che essendo capolista e cioè candidata a Sindaco con una lista civica da lei voluta, si è dimessa da ogni carica di partito per essere libera di trattare liberamente con gli altri partiti della coalizione. La seconda dichiarazione è della Conte che ha dichiarato con un video di 12′ dove ha spiegato che è sempre iscritta a Italia Viva ma libera di fare le scelte più consone alla sua politica

Perciò non facciamo inutili elucubrazioni. Ha ricevuto l’appoggio pubblicamente da Renzi a me ultima ruota del carro e tutta la fiducia. Perciò se potete fare qualcosa per Bologna ISABELLA CONTE è candidata sindaco in una lista civica dove lei non ha mai rinunciato di essere di IV…..ce ne fossero !!!! Ripeto non. Ha mai preso le distanze e si è solo dimessa da tutti gli incarichi che aveva in Italia Viva. Ed e ancora iscritta. Si candida da indipendente. È una sua libera scelta. Ma secondo me non la avvantaggia perché quelli del Pd la considerano sempre di Italia Viva anche se si presenta come indipendente. Se vince e lo sono convinto, secondo me, avrebbe vinto anche candidandosi con Italia Viva. Il problema è che questo modo di fare sta danneggiando molto il partito, le proposte e le idee che portiamo avanti perché, tra gli indecisi, sta passando il messaggio che sono gli stessi Vivaci, soprattutto i candidati che Italia Viva appoggia, a non credere nel partito e quindi che non è credibile. Non so se mi sono spiegato.



COMPLIMENTI Matteo ,avanti tutta,…non mollare…mai..!! Continua così, con il tuo ottimismo..,con la tua intelligenza..,con la tua cultura a 370 gradi non (come farnetico’ quelli dei 5 stelle & compagni)!!!!!!Noi ti saremo sempre vicini….sempre più convinti e consapevoli di stare con il POLITICO GIUSTO, L’UNICO ONESTO,.CON LE IDEE CHIARE,CAPACE DI APPORTARE MIGLIORAMENTI ALLA VITA DEGLI ITALIANI….!!!(anche se le varie T V, i giornalisti…,tutti gli altri pseudo politici fanno di tutto per ignorarti,TU CI SEI,NOI CI SIAMO….. ALLA GRANDE…!!CRESCEREMO SEMPRE DI PIÙ…SPERO DI PARI PASSO CON LE CAPACITÀ COGNITIVE DEGLI ITALIANI ,IL CUI CERVELLO VIENE CONTINUAMENTE, NOTTE E GIORNO,BOMBARDATO DA CHI RICOPRE IMPROPRIAMENTE CARICHE IMPORTANTI a tutti i livelli….!!Amici vivaci…..Forza e coraggio…andiamo avanti per la nostra strada….che è quella GIUSTA…!!!!!

