Noi riformisti non ce ne staremo a rimirare la sua bravura…

Con Draghi capo del governo e il sommovimento conseguente dentro i partiti, mai condizioni al contorno sono state più favorevoli per la nascita di un Partito liberaldemocratico di massa. Di più, per la nascita di un partito che fondi sulla Grande Riforma istituzionale in senso presidenziale – alla francese – la sua ragione costitutiva. Un Partito Nazione sì, ma Nazione Europea. Draghi come De Gaulle. È un paragone non azzardato considerando che il nostro prossimo presidente del consiglio ha svolto per la stabilità e la difesa dell’Europa il ruolo che il generale francese ha svolto per la sua Francia.

Come si è arrivati all’incarico a Mario Draghi? Per caso o come coronamento di una strategia? Propendo per il secondo caso. E quando ha inizio lo svolgimento pratico? Con le dimissioni da segretario del PD da parte di Matteo Renzi e con il suo sbarramento, in quelle ore, all’incontro del PD con i 5 Stelle. Quel niet costrinse sovranisti e populisti a un contratto cementato da puro spirito di potere che conteneva in sé il tarlo dissolutore di uno dei due contraenti. Ne fece subito le spese il più debole, il meno competente e il meno navigato nei meandri della politica. Le decisioni governative non rispondevano a una visione ma a una mera giustapposizione di contenuti bandierina. Un fracasso per l’economia e le istituzioni democratiche.

“Siete stato pesato siete stato misurato e siete stato trovato mancante”

Così ADHEMAR CONTE DI ANJOU risponde a ULRICH VON LICHTENSTEIN, un improvvisato giovane cavaliere, all’epilogo di un torneo.

Così avvenne per Di Maio e il suo movimento.

Nell’agosto 2019, dopo l’europee, Salvini immagina di essere pronto a prendersi il banco e muove all’assalto con la complicità di un PD voglioso di approfittare nelle urne della crisi rovinosa dei penta stellati.

A sbarrargli la strada ancora lui, Matteo Renzi, che rovescia lo schema, prende in contropiede il suo partito e propone il governo del paradosso, Con quali intenzioni, Matteo Renzi, non le manda a dire. Procedere per decisioni che servono agli italiani, di volta in volta, stando in Europa e andando al voto nel 2023.

Qui, con l’uscita dal PD e la creazione di un gruppo parlamentare piazza una mossa che a quelli che lo avevano ferocemente avversato per sei anni – con tutti gli strumenti possibili, à la guerre comme à la guerre – risuona come una campana a morto. Il messaggio è chiaro e netto. L’interpretazione che Renzi da di quell’alleanza confligge radicalmente con la strategia del recupero della “costola” e della romanizzazione dei barbari. Anzi, lo vuole rendere inagibile. Con il suo gruppo parlamentare detiene la golden share del governo e ha intenzione di farlo ballare mettendo in luce la pericolosità del populismo grillino.

Da quel momento si intensifica – devono aver fatto un seminario in qualche convento per concordare la Campagna del fango.2 – in forme inaudite e tracimanti su ogni talk show possibile e in ogni procura attivabile, la campagna di annientamento dell’eretico.

Siamo alle lotte per il potere tra i leader il che non rende il fiorentino particolarmente meritevole agli occhi del suo popolo, semmai solo astuto e più manovriero di altri.

Questa l’obiezione che ho letto e ascoltato spesso. Peccato che si dimentica che l’obiettivo della sconfitta del populismo sia quello principale nell’agenda politica delle forze democratiche europee e degli USA. Il nostro si moveva in sintonia con Macron, Merkel, Obama, Biden. Gli altri sbandavano di fronte a Putin, a Trump, ai Cinesi.

Con l’avvento del Covid l’iniziativa corsara di Renzi ha dovuto giustamente tener conto della drammatica fragilità del paese. C’era da agire senza divisioni e rapidamente e lo ha fatto. Ha ingoiato al fiducia a Bonafede per il bene collettivo della lotta al virus. Fino a luglio 2020 ha stimolato atti pratici, poi ha indicato con grande chiarezza quale doveva essere il luogo della concertazione: il Parlamento.

Inascoltato per mesi ha deciso di rompere ogni indugio di fronte a due atti gravissimi: la governance privatistica del RP con i 300 tecnici e dei Servizi di Sicurezza con la proposta di Fondazione.

La domanda è: hanno capito il PD e i 5 Stelle che faceva sul serio?

Vi è una corrente di pensiero che considera i giallorossi diretti da una manica di stupidi e inetti e quindi è propensa a concludere che hanno seguito come pecorelle i deliri tattici di Travaglio e C.

Un’altra che invece conosce bene la qualità dei “registi occulti” ed è convinta che, una volta asseverate le irremovibili intenzioni di Renzi di aprire la crisi e liquidare Conte – il futuro ci riserba la verità su quanto si sono detti Renzi e Zingaretti – e tentato l’impossibile per avere i numeri per la maggioranza, i ricordati registi abbiano scelto la linea del “ o Conte o voto” e del “folle irresponsabile” per salvare l’alleanza giallo rossa, sporcare il più possibile i panni dell’unico vincitore della battaglia di gennaio, ben immaginando che non esisteva altra ipotesi sul campo che il Governo Draghi.

Questa domanda non è oziosa e non vuole concedere alcunché al gusto fine a se stesso dei retroscena. È importante la risposta perché da essa dipende il futuro prossimo del PD e del ruolo dei riformisti lì rimasti.

Come ci raccontano le cronache la velocità di conflagrazione delle vecchie certezze di fronte all’incarico a Draghi è enorme. Nulla può essere dato per scontato e stabile, salvo la forza dell’area – politica e sociale – che immediatamente si è schierata a favore.

Quelli che hanno preso tempo sono e saranno sotto gli effetti di una forza centripeta che cambierà assetti e connotati definitivamente.

Il Governo Draghi si farà e procederà spedito fino alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.

Gli accampamenti riformisti devono guardarsi dal compiere l’errore di ritenerlo un governo dell’emergenza. Come quello di Monti o Letta. Altra storia, altra crisi. Soprattutto altra Europa e, con Joe Biden, un altro mondo.

Devono invece comprendere fino in fondo che, assieme alla maggioranza più autentica e convinta, in Parlamento e nel paese, e contro le ali estreme dell’obtorto collo, si può riprovare a mettere in sicurezza l’Italia per il futuro, iniziando a costruire da subito il partito che richiamavo all’inizio di questo, ahimè, lungo post.

Aspettiamo le prime decisioni di Mario Draghi. Ma la sua biografia sta a testimoniare che saranno informate alla questione essenziale della democrazia di questo secolo:

Togliere le chiavi degli ascensori sociali dalle mani del denaro e del familismo connesso, restituirle al merito. Il che significherà intrecciare e ricollegare strettamente il mondo della educazione, formazione e della ricerca al mondo della produzione e dei lavori che va innovato e sviluppato con il denaro preso a debito dai nostri figli e nipoti.

Ha ragione Matteo Renzi. Il nuovo Presidente del Consiglio è la migliore polizza vita per tutti gli Italiani.

