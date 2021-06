Vivere senza lavorare. A leggere il falso Quotidiano sembra sia la massima aspirazione degli italiani. Vivere alle spalle di chi lavora, si impegna. Ma la dignità dove è finita?

DAL FALSO QUOTIDIANO PARTE L’ENNESIMA LECCATA DI CULO PER I LAVATIVI.Viva il reddito di cittadinanza! E chi si oppone ha un nome ben preciso. TRAVAGLIO QUALE ? onesto cittadini! ok concordo pienamente.

Quando si toccano nervi scoperti, le reazioni sono sempre scomposte. Ragionarci sopra è impossibile, dato l’arroccamento su posizioni opposte. Diciamo che la verità sta nel mezzo. Sicuramente lo strumento del RdC, nato con l’intento di coprire temporaneamente l’emergenza economica dell’aspirante occupato, doveva essere congegnato in modo preciso: 1)agevolare l’incontro domanda-offerta, con possibilità di formazione intermedia utile all’inserimento/reinserimento 2)controllo serrato sulle posizioni individuali, in modo da stroncare sul nascere le cattive intenzioni. Il RdC è solo ‘un pesce’ ma il suo vero obiettivo dovrebbe essere ‘imparare a pescare’.LAVORARE PER CHI FA LO GNORRI.

Mi scusate, ma l’obiettivo del RDC, comunque, non era quello di dare la possibilità di rifiutare le offerte di lavoro e preferire il sussidio perchè più conveniente. Non era anche prevista della formazione in modo da potersi inserire nel mondo del lavoro, oltre a delle ore di lavoro socialmente utili (o qualcosa del genere)? In questo momento è una mostruosità, unita al praticamente stipendio regalato ai “navigators”, che non mi sembra stiano funzionando in alcun modo! Altro che “chi si oppone ha un nome ben preciso”! Ci sono i pomodori da raccogliere, i camerieri e i lavapiatti stagionali che mancano, le badanti e i panettieri che non si trovano, i manovali che dobbiamo far venire dalla Romania. Quello si che è un reddito. Ma si fa fatica, perchè bisogna “guadagnarselo”.

IL R.D C e un abuso in modo assurdo. Alcuni non lavorano per prenderlo – anche 2 membri della stessa famiglia – e poi lavorano in nero. Non ci sono controlli e le persone che lo percepiscono non cercano nemmeno un lavoro.UN ESEMPIO CHE CONOSCO PERSONALMENTE. Una ragazza che lavorava nella pescheria di un mio amico ha rifiutato di essere assicurata e assunta perché avrebbe perso il reddito di cittadinanza.CHI PERCEPISCE IL R.D.C Dovrebbero farli lavorare per lo stato comunque queste persone. 5 ore al giorno che ne so negli ospedali, sistemare strade o comunque dove necessarie. ALTRIMENTI E UNA PRESA PER IL CULO PER CHI LAVORA PER STIPENDIARE QUESTI LAVATIVI CON IL NOSTRO SUDORE.

Il RdC è anche: 1) una marchetta elettorale, 2) un aggravio per le casse dello stato caricato sui lavoratori presenti e futuri. Inoltre il RdC non è una misura di qualificazione o riqualificazione utile ad immettere il cittadino nel mondo del lavoro. Sarebbe assai diverso infatti erogare il RdC a tempo limitato e richiedendo in cambio un processo di formazione; ma le borse di studio non portano altrettanti voti. Mah io sarò vecchio ma ricevere l’elemosina non mi sembra una cosa entusiasmante, se cerco dignità, libertà indipendenza mi cerco un lavoro e se sono un politico serio, non mi batto per dare l’elemosina, ma un lavoro, naturalmente ci sono mafiosi contenti del RDC, rispettabile opinione anche la loro, ma, temo, di scarso appeal presso la stragrande maggioranza delle persone. “Idee” assai più semplici, slogan di destra o di sinistra, hanno possibilità di affermazione infinitamente maggiori, perlomeno nel breve periodo, quello che muove i fili della politica.

E voi SETTARI GRULLESCHI sareste liberali? Difendendo a spada tratta l’assistenzialismo statale, le tassazioni estorsive e l’intervenzionismo nel libero mercato? Ma non prendete in giro la gente! Piuttosto fatevi un giro per vedere come se la passano in Argentina dopo un ventennio di statalismo “liberale” e redditi di cittadinanza.Si e con ORGOGLIO! Sono fra quelli che non soltanto non si sente rappresentato da QUESTA forza politica, ma che (non da poco) concretamente traduce questo stato d’animo nella determinazione di portare avanti il vero ideale della POLITICA cioe gli ideali di ITALIA VIVA.

Vivere senza lavorare. A leggere il falso Quotidiano sembra sia la massima aspirazione degli italiani. Vivere alle spalle di chi lavora, si impegna. Ma la dignità dove è finita?

