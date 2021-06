Che Dio ce la Mandi Buona ,che questo signore non abbia mai più in mano il nostro stupendo e grande PAESE

C’era poco da sperare ,dopo le tante critiche ,questi incapaci con intesta Conte ,hanno premiato e pagato abbondantemente i Benetton.

Veramente una faccia tosta, senza equali! Piacione alle tante fans, ora pure spocchioso, tanto quanto ignorante, nella gestione passata del Conte 2! Sedie a rotelle mai utilizzate! Monopattini che sfrecciano senza assicurazione e senza la ben minima sicurezza stradale! Quanti milioni è costato questo capriccio dell’avvocato del popolo, testardo e insensibile alle lacrime e suicidi degli italiani disperati!?

Mi chiedo….ma esercitava in passato il mestiere di avvocato? Davvero???Come una persona qualunque, un avvocato qualunque riesce a trasformarsi in politico (e di conseguenza in un mentitore seriale ) non appena assapora il potere ! Cambiamento di atteggiamento radicale dell‘ominuncolo ! Aggressivo, spavaldo, balista (ma quello lo é già e ne abbiamo le prove ) ! Auguro al M5S con questa scelta la totale sparizione dalla scena politica italiana !!

P.S chiediamo all‘avvocato del popolo che fine ha fatto il dott Arcuri con „le tangenti provvigionali milionarie pagate : SPARITO!!! Nessuno lo nomina più, nessuno sa dov’è .

Avanti a testa alta con “ITALIA VIVA”

Diceva un politico di lungo corso "Il potere logora chi non ce l'ha"…..una volta provato il dolce nessuno più ne vuole fare a meno…purtroppo!

