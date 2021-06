Nel Pd le correnti sono vive e lottano attorno a Letta.Il correntone riformista presenta un manifesto che indica un’altra linea rispetto a quella gauchista del segretario

Nel Pd le correnti sono vive e lottano attorno a Letta.Non è cambiato nulla. Il correntone riformista presenta un manifesto che indica un’altra linea rispetto a quella gauchista del segretario Il piddì non può permettersi un segretario debole.

Il giro di interessi che ruota intorno al partito è ormai talmente vorticoso che necessita, come ogni altro ventilatore, di un piedestallo fermo, solido e pesante. Se non vuole volar via. Purtroppo. Non ci voleva un genio per capire che Letta è stato scelto proprio in funzione della totale subalternità al gioco delle correnti. È bastata una pisciatina fuori dal vaso, la proposta di una tassa sulle eredità, e subito Letta viene richiamato all’ordine.

C’è una sola cosa non vera scritta nell’articolo, ed è che base riformista è maggioritaria nel PD. Per fortuna deputati e senatori, e pure le cariche elettive a livello locale, non sono indicative dello stato del “corpaccione”. Si tratta di vecchie cose renziane e verranno presto a scadenza.

Io ho rispetto anche per le persone che non la pensano come me (almeno fino a un certo punto). E non sono un rottamatore.

Ciò detto, credo converrà che il PD a trazione renziana era un grado di imporre, anche grazie alla legge elettorale in vigore, candidati di area, in grande prevalenza.

Con Letta, proprio perché è un segretario debole e con poco tempo utile per creare uno schieramento di “suoi”, è possibile che un po’ tutte le aree del partito siamo rappresentate con più equilibrio, sia nelle elezioni locali sia, quando sarà, per i candidati al parlamento.

Che poi bisognerà pure cercare di prendere i voti, cosa che, le assicuro, è tutt’altro che semplice.

Ma voi credete davvero che letta potrà archiviare qualcosa (che non sia se stesso)? Per portare a termine questo ennesimo progetto folle (perchè questa della derenzizzazione è un’assoluta follia… follia che al pd è già costata una marea di schiaffoni…) serve prima che vinciate un congresso… su questo non c’è proprio altra strada.

Letta, ancora segretario inn pectore, ha annunciato inn tv il suo programma prioritario: jus soli e voto ai16enni, tema caro a Leu ma che ha sempre creato divisioni in parlamento tra i deputati PD (che poi ne devono rispondereai loro elettori), Dalla Gruber, presentando il suo libro, (che mi guardero’ bene di comperare) ha elogiato esageratamente i giovani, a cui il Covid ha rubato un anno di vita, perche’ si sono sacrificati a stare chiusi per proteggere gli anziani (Toti direbbe”gli anzini improduttivi”) Peccato che a tali anziani , l’ultima guerra ha rubato , oltre a tante altre cose, almeno 5-8-anni di vita. Il Covid ha rubato un anno a tutti,non solo ai giovani che hanno 60anni di vita davanti, ma anche agli anziani chiusi nelle RSA , a cui ha rubato gli affetti dei parenti, e a tutti noi. Letta non avra mai il mio rispetto, vivi in un tuo mondo radical.chic al massimo, mi ricordi un po’ il parolaio rosso Bertinotti che andava alle manifestazioni dei cassaintegrati, indossando golfini e giacche di chchemire e scarpe inglesi fatte a mano.

Esiste nella societa’, soprattutto dopo la pandemia, una domanda di sinistra? ,si ma l’offerta e’ inadeguata. Se i cittadini chiedono protezione e giustizia, lavoro di qualita’, trattamenti economici dignitosi, vera equita’ fiscale, difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni, servizi sanitari e sociali efficienti, ecc. ecc. un partito di “sinistra” non puo’ rispondere con le solite bandierine dei diritti civili senza mostrare un impegno serio sui temi sociali ed economici. Letta si svegliera’ dal letargo parigino?

Letta è sveglio e arzillo, il problema è che Letta al massimo delle sue capacità non è in grado nemmeno di grattare un mignolo del corpaccione PD.

Non ha in mano niente delle poche regioni e dei comuni governati dal PD, non ha coltivato una sua corrente in grado di attrarre interesse e voti nelle sezioni, i maggiorenni lo snobbano proprio… Diciamo che se pure avessero chiamato mandrake e lo avessero messo in quel posto giusto per governare il traffico sarebbe stato uguale.

Non è stato nemmeno eletto in un congresso… questo la dice lunga. Nessuno vuole litigare sul serio, tutti vogliono utilizzare lo status quo il più a lungo possibile per capire se conviene di più (per ciascuno degli eletti) fare esplodere il PD o tenerlo a galleggiare.

Purtroppo, soltanto pochi intellettuali nella storia hanno saputo cogliere le reali esigenze vissute dai ceti sociali ìn difficoltà.

Gli intellettuali di oggi sono troppo distaccati, troppo legati al teoretismo universitario dei massimi sistemi e distanti dalla vita reale quotidiana dei cittadini, inclusi quelli da cui proviene una domanda di sinistra.

Se il populismo esasperato è un’anomalia del corretto funzionamento di un sistema democratico, l’anti-populismo dei salotti lo è altrettanto.

Il problema, in Italia, è che la classe politica passa da un estremo all’altro.

