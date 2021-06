Finalmente orgogliosi di tornare in Europa con autorevolezza.Con Draghi al posto di Conte mi sento di nuovo degnamente rappresentato

Crescita oggi per sostenere il debito domani. La ricetta di Draghi convince il G7.

E’ il vertice della ricomposizione dell’occidente contro la Cina. Ma Merkel ribadisce: “Approccio articolato con Pechino.Investire per assicurare la crescita economica, più investimenti meno sussidi, mantenere un quadro di politica economica prudente nel lungo periodo per rassicurare gli investitori sul debito ed evitare politiche restrittive da parte delle banche centrali. Davanti agli altri 6 leader dei paesi più industrializzati in una sala del ‘Carbis Bay Hotel & Estate’ in Cornovaglia, ampie vetrate che guardano il mare, tocca a Mario Draghi introdurre la sessione sulla ricostruzione economica post-covid. La ricetta del premier italiano, ex governatore della Banca Centrale Europea, contiene tutti gli elementi per piacere a tutti, dal nuovo alfiere delle politiche espansive Joe Biden, alla più austera Angela Merkel. Il G7 approva, segnalano fonti di Palazzo Chigi.

MA GRLLANDIA Ancora una volta si rendono complici degli interessi cinesi.

Conte fa inversione a U sulla via della seta.Doveva andare con Grillo all’ambasciata cinese. Le critiche dentro e fuori M5s l’hanno fatto desistere. Fermo rimanendo che, come sempre, Conte ha cambiato idea perché altrimenti la sua preziosa popolarità ne sarebbe risultata scalfita, la domanda è: ma a che titolo lui e Grillo avrebbero dovuto incontrare un ambasciatore straniero? sono entrambi privati cittadini, non hanno cariche pubbliche, non rappresentano nessuno se non loro stessi e, forse, un partito (al quale tuttavia uno dei due continua a non essere iscritto e del quale non è ancora stato eletto leader). e poi: cosa avrebbero dovuto dire all’ambasciatore straniero? e in nome di chi? del popolo italiano, che non rappresentano? dei cittadini onesti? dell’umanità? Ok! da privato cittadino ognuno può fare quello che vuole, ma allora non occorre dargli visibilità.

bisogna decidersi: o Conte e Grillo sono privati cittadini che fanno cose private, e allora le fanno in privato e lontano dai riflettori e non hanno nessuna influenza per il Paese, oppure pretendono di essere leader politici, e allora quello che fanno ha un rilievo, specie se non vanno a parlare col fruttivendolo per contrattare il prezzo delle carote del loro pranzo, ma vanno a parlare col rappresentante di uno Stato straniero: io vorrei sapere che si dicono (o si dovevano dire) e vorrei che fosse chiaro che il dialogo è (o sarebbe stato) totalmente a titolo personale, e che io non sono rappresentato da Conte e Grillo visto che sono due tizi a cui nessuno ha dato mandato di fare un bel niente.

Qui CARO POPOLO DI GRULLANDIA stiamo parlando di un capo di un partito(non ancora) che va a far passerella all’ambasciata cinese non di un privato cittadino. Ha ragionissima Renzi e allora si dovrebbe capire che questa comparsata e stata pure ben peggiore. Si CONTE&GRULLO si dimostrano d’essere persone per cui la morale sta a zero e dovrebbero aver almeno la dignità di evitare di farla agli altri! A pensarci, avrebbero dovuto incontrarsi in un autogrill.

Conte rappresenta molto bene il M5s….le inversioni a -U- sono da sempre nella loro natura..GRULLANDIA continua a fare danni enormi all’Italia, epure gli italiani sono contenti così. Forse siamo il popolo più masochista del mondo

Finalmente orgogliosi di tornare in Europa con autorevolezza.Con Draghi al posto di Conte mi sento di nuovo degnamente rappresentato ultima modifica: da

