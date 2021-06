Patrimoniale, la proposta di Sinistra Italiana: “M5s di Conte ci aiuti con la raccolta firme”.

Perfetto, se sono veri i dati annunciati, allora la prossima santa alleanza giallorossa si presenti alle prossime elezioni con questi punti chiari,onesti e condivisi: PATRIMONIALE :IUS SOLI : VOTO AI SEDICENNI: ACCOGLIENZA UNIVERSALE: PROCESSI SENZA PRESCRIZIONE SINE DIE Forza, si abbondoni la classica ipocrisia sinistrorsa e si abbia il coraggio di esaltare le proprie identità !! Ci sarebbe da divertirsi !

Ancora con queste tasse. Non si può continuare a parlare di tassazione per poi distribuire i soldi recuperati in bonus a nullafacenti.Una parte della politica IT ci vorrebbe tutti dipendenti statali o poveri. L’Italia è il paese di bengodi diamo soldi a tutti sanità gratis,rdc,case popolari,cig,disoccupazione,bonus dai comuni dalle regioni dallo stato centrale mentre chi lavora ha stipendi da fame per contributi altissimi. Pensioni sempre più un miraggio e sanità in parte a pagamento con tiket salatissimi. In più i contributi pagati dai datori di lavoro per i propri dipendenti sono elevati tanto che il nel ns paese non è più conveniente investire e impoverisce. Abbiamo un debito pubblico spaventoso ma continuiamo a regalare soldi in cambio di consenso elettorale.

Certo che funzionano i talk show,i giornali dei padroni, le varie televisioni dei padroni, i soliti volti che ci girano da anni, i programmi televisivi che al momento giusto distraggono la gente da quei problemi che in quel momento interessa loro, adesso ci riprovano a per l’ennesima volta a distrarre l’attenzione alla soluzione del problema è far litigare facendo fare una guerra tra poveri,tra chi dice è giusto o non è giusto, ci sono (secondo vari pensieri) dai 120 ai 150miliardi di EVASIONE FISCALE OGNI ANNO, e noi cosa facciamo? niente! seguiamo quel partito,quella corrente,e intanto i ricchi,gli evasori,i condannati ricchi,i condannati politici ricchi, i politici corrotti, le mafie, gli industriali, i commercianti ricchi,i professionisti ricchi ( io dopo 43 anni di lavoro e 1100€ di pensione dichiaro più di un dentista o gioielliere) fanno la loro bella vita sui mega yacht ,lussuose macchine e serate galanti anche da parte dei loro ereditari figli che consumano bottiglie di champagne come fosse acqua fresca,e noi? niente? ancora niente, continuiamo a seguire e litigare per quel partito o quella corrente, intanto….come dice un famosissimo detto “soldi fanno soldi e pidocchi fanno pidocchi”……meditate gente….meditate.

Patrimoniale, la proposta di Sinistra Italiana: “M5s di Conte ci aiuti con la raccolta firme”. ultima modifica: da

