Sinistra italiana presenta legge di iniziativa popolare per una nuova patrimoniale. Fratoianni: “Raccoglieremo le firme anche in spiaggia”L’idea è di sostuire l’Imu e l’imposta di bollo con una tassa unica sui beni immobili e non oltre i 500mila euro

Sarebbe interessante che Fratoianni informasse nel dettaglio sull’esito della sua campagna referendaria, una volta conclusa….Sono realmente interessato a scoprire quanti bagnanti si saranno dichiarati, tra un tuffo e l’altro, alla proposta di istituire nuove tasse…

Fratoianni comincia a raccogliere firme sulla eliminazione dei vostri privilegi di parlamentari, nazionali ed europei, che rappresentano una vergogna agli occhi degli altri Paesi europei; poi passa ad una raccolta di firme per una vera lotta all’evasione fiscale di cui abbiamo il primato nel mondo ( altro motivo di vergogna); poi rimane una raccolta di firme per riformare il servizio sanitario nazionale che in occasione della pandemia si è rivelato fallimentare.

Bella la vita per i deputati alla Fratoianni! All’Opposizione per mestiere, senza mai una responsabilita’ di governo o faticare in proprio. Ogni giorno a blaterare di giustizia sociale, a proporre una nuova tassa o una legge che ci complica la vita e aggrava il gia’ disastroso deficit pubblico. E il bello e’ che tanti gli danno ragione! A forza di voler tassare i “ricchi”, e livellare le disuguaglianze, la tassazione in Italia e’ arrivata al 43 %, forse la piu’ alta d’Europa (ma con Servizi a volte da terzo mondo), e colpisce sempre gli stessi pochi, che ricchi non sono. E mai lo potranno diventare, se restano onesti. Il livellamento c’e’, ma verso il basso. Lo Stato introita il 50% degli stipendi e pretende ci continuare a tassare. La sesta potenza mondiale ha quindi redditi da fame. Perfino il Reddito di Cittadinanza e’ appetibile! Ovviamente io non sono ricco. Ma ho un concetto dello Stato assai diverso da questi pseudocomunisti (per le cose degli altri). Molto simili ai talebani 5 S che attaccano la Casta. Entrambi fomentatori dell’odio e invidia sociale.

Io non capisco la faccia tosta di alcuni ns parlamentari. Guadagnano puliti puliti 15.000 €/mese (senza rischi e pensione sicura), e si permettono di proporre tasse su chi rischia il suo denaro e fatica. Almeno sapessero leggere le statistiche e tassassero effettivamente i ricchi, che non ci sono! E si rendessero conto che chi in Italia paga le tasse sono solo i ceti medio bassi e quelli che hanno un piccola impresa (e rischiano in proprio). Invece no. Ogni chiaro di luna, imperterrito, almeno uno di questi novelli Savoranola si alza a minacciare nuove tasse, patrimoniali, prelievi sui conti correnti, aumenti di IVA sui generi di lusso e dell’IMU su seconde e terze case, ecc. Dulcis in fundo: con la solita promessa del recupero di TUTTA l’evasione fiscale! Io mi sono scocciato di essere preso in giro. Se vogliono veramente tirar fuori denaro, inizino a tagliare le migliaia di miliardi di sprechi nella PA. Un piccolo esempio: La Regione Sardegna ha portato le sue Provincie da 0 a 8 (con sedi, personale e dirigenti annessi). E Fratoianni sta zitto!!

