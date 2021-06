Draghi sponda di Biden in Ue, accordo al G7 contro la Cina. In Cornovaglia primo bilaterale col presidente Usa. Merkel e il premier frenano il presidente Usa su Pechino. Alla fine c’è l’intesa

Del resto, il tema è stato sviscerato nelle discussioni tra i sette leader per tutta questa seconda giornata di summit, con Angela Merkel e il premier italiano a fare la parte dei realisti sulla manovra di allontanamento occidentale da Pechino, capitanata da Washington. Della serie: siamo d’accordo, ma come si fa, visto che, soprattutto negli anni di Trump, la Cina si è infilata in tutte le economie del globo, inclusa l’Ue? A sera c’è l’intesa per un’azione del G7 contro la Cina su dumping e diritti umani. L’idea è di sfruttare il fatto che la Cina, membro dell’Organizzazione mondiale del commercio da esattamente vent’anni, ricade nella definizione di “economia non di mercato”. Questo consente ai suoi partner commerciali, compresi gli Stati Uniti, di utilizzare un quadro speciale per determinare se le esportazioni cinesi vengano vendute a prezzi ingiustamente bassi e, in caso, applicare dazi anti-dumping.

Domande:

Gli USA per disporre di tanto denaro stamperanno moneta o emetteranno titoli aumentando il già stratosferisco debito pubblico?

Per i finanziamenti e contenere il debito aumenteranno le tasse o approfitteranno che il dollaro è una valuta dominante?

Le “fonti” finanziarie private saranno disposte a “opere di bene” o,secondo logica e abitudini, si impegnaranno nellla ricostruzione per la colonizzazione economica di Paesi in difficoltà, con tanta ingiustizia sociale e forse anche autoritari ma ricchi di materie prime?

La Cina detiene, in gran parte, i titoli di debito pubblico USA, sarà disposta a riceverne altro nonostante le accuse di schiavismo e di regime non democratico?

In USA si ritiene possibile che un miliardo e 400 milioni di persone possano essere sottoposti a un regime totalitario e schiavista?

Se la Cina è tanto antidemocratica come mai ha tanta cultura tecnologica e industriale, con qualche danno ambientale che è impegnatissima a eliminare, anche con l’elettrificazione del trasporto urbano, ma un tasso di crescita della ricchezza del Paese e di quella privata che fa invidia ai capitalisti USA?

Gli americani si ricordano che lo schiavismo è nato in America con l’importazione degli africani e che non passa giorno senza una persona di colore ammazzata?

Gli americani si sono accorti che gran parte dei prodotti tecnologici che usano o impiegano per la loro produzione industriale sono importati dalla Cina?

Gli americani sanno che gran parte dei loro prodotti hanno il marchio “Made in China” perchè fabbricati in Cina?

La Cina, per cultura storica, non sarà mai un Paese con propensione alla guerra. Il sistema deve salvare,disciplinare, crescere,istruire e dare cibo e pace a un miliardo e 400 milioni di individui. Mi sembra difficile che voglia creare tensioni o danni alle incerte e fragili democrazie occidentali. Le follie sono nate nella cosiddetta “culla della civiltà dei popoli”. Ma stranamente sembra diffusa l’ipotesi di altre incombenti pandemie e che le condizioni del pianeta sono al limite della sopravvivenza. La storia dell’Homo Sapiens è piena di civiltà estinte. come effetto della competizione.

Leggevo l’altro giorno sul Guardian l’opinione di un diplomatico che diceva “per l’Europa il problema è quello che la Cina fa, per l’America quello che la Cina è”. Meglio stare molto attenti, prima che Biden ci trascini da nottambuli in una terza guerra mondiale. ultima modifica: da

