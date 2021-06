Travaglio/ “Astrazeneca? Incolpa Figliuolo, ma con Arcuri è stato zitto”

Scontro a Otto e mezzo tra Sallusti e Travaglio: il direttore di Libero ha stroncato le accuse rivolte nei confronti di Figliuolo per il dramma di Camilla.

Ieri sono state annunciate le nuove linee guida per il vaccino Astrazeneca, la morte di Camilla Canepa ha riacceso il dibattito sul farmaco anglo-svedese ma anche sulla gestione della campagna vaccinale. A Otto e mezzo è andato in scena uno scontro tra Sallusti e Travaglio, con quest’ultimo che ha accusato il generale Figliuolo, arrivando anche a chiederne le dimissioni. Netto il direttore responsabile di Libero: «Che qualcuno abbia sbagliato è ovvio. Ci sta che Travaglio trovi subito il colpevole in quello che leggendo il suo giornale è il nemico del momento, ovvero Figliuolo. Probabilmente hanno sbagliato più persone».

Sallusti, replicando alla posizione di Travaglio ha poi sottolineato: «Innanzitutto hanno sbagliato i sanitari sul posto a non accertarsi, come dovrebbero, fare di patologie in corso o pregresse. Ha sbagliato il governo nel suo insieme e in particolare il ministro Speranza a non fare prima l’ordinanza che ha fatto oggi (ieri, ndr). Sicuramente ha sbagliato anche Figliuolo ad avallare questi Open day. Ricordo che il primo morto di Astrazeneca è accaduto sotto il regno di Arcuri e non mi risulta che Travaglio avesse chiesto le dimissioni di Arcuri».

SALLUSTI VS TRAVAGLIO A OTTO E MEZZO

Dopo l’affondo di Sallusti, Travaglio ha messo in risalto: «Non è un derby, qui stiamo parlando del fatto che si stanno vaccinando persone che non dovrebbero essere vaccinate. In Germania vaccinano solo i giovani a rischio. Aifa dice vaccinate con Astrazeneca solo gli Over 60, perché si organizzano gli Open Day per i più giovani di 60 anni ed a partire dai 18 anni». Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha aggiunto: «Quando hai zero morti per Covid che senso ha esporli al rischio anche di pochi morti per effetti collaterali?». Questa la precisazione di Sallusti: «La decisione di vaccinare i giovani non è del generale Figliuolo, il commissario si occupa di logistica. La decisione di vaccinare i giovani è del governo e del Cts».

