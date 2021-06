REDDITO DI CITTADINANZA: LA FOLLE TROVATA PER DIFENDERLO

E alla conduttrice, la abbastanza confusa Serena Bortone, che ha chiesto come realizzare ciò, il ministro ha svelato l’arcano: salario minimo europeo! Una roba da far impallidire il famoso alchimista Paracelso, che tentò inutilmente di trasformare il piombo in oro, impiegando gran parte della sua esistenza nella vana ricerca della mitica pietra filosofale. Impresa evidentemente riuscita al nostro ottimo Patuanelli, al quale basterà semplicemente pronunciare la frase magica, “salario minimo europeo”, per consentire ad un Paese storicamente afflitto da tassi di occupazione tra i più bassi nel mondo avanzato di far concorrenza alla Svizzera, nazione confinante che ci supera di oltre 20 punti percentuali.

Ovviamente i detrattori di questo autorevole esponente della rivoluzione dolce a Cinque Stelle potrebbero obiettare che già prima del Covid-19 il mercato del lavoro era afflitto da un eccesso di costi e di oneri burocratici. Ma con l’aggiunta dei demenziali protocolli sanitari si è sostanzialmente inferto il colpo di grazia alle residue possibilità di rendere più umana e funzionale la cornice normativa entro cui si sviluppa il medesimo mercato del lavoro.

Tuttavia per i grullini, i quali hanno preso una valanga di voti raccontando simili bubbole, questi sono aspetti di poco conto. Nel loro iperuranio di scemenze sesquipedali nulla è irrealizzabile e la matematica rappresenta una opinione ad uso e consumo dei loro infallibili leader. Gli egoisti sociali che si ostinano a non assumere o a non aumentare i salari dei loro dipendenti – magari per non essere poi costretti a portare i libri in tribunale – se ne facciano una ragione.

Lo storico obiettivo della Cgil di realizzare il paradigma del salario come variabile indipendente da tutto sta per venir realizzato dagli epigoni di Beppe Grillo, non a caso comico di professione.