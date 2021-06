L’elogio al Comunismo cinese di D’Alema arriva proprio dopo la fine del G7 e fa discutere

La questione Est e Ovest, il tema della Cina contro gli Stati Uniti continua a far discutere anche a G7 concluso. Non è stato sufficiente riconoscerla ufficialmente come un’autocrazia in una sede così importante come l’incontro dei sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta. Ora a incrementare il dibattito è un’intervista rilasciata solo pochi giorni fa dall’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema in occasione dei 100 anni del Partito comunista in Cina a “New China Tv”.

Massimo D’Alema e l’intervista rilasciata in Cina per i 100 anni del partito comunista

“Credo che la cosa più importante che la Cina è riuscita a fare è fare uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà. Mai nessun Paese nella storia dell’umanità è riuscito a realizzare una così immensa trasformazione della vita delle persone”, ha dichiarato l’ex Premier Massimo D’Alema ai microfoni della televisione cinese. “Oggi la Cina è un paese nel quale la piaga della povertà e della fame è stata sconfitta o ridotta. E’ marginale, e questa è una conquista storica. Apprezzo quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni. C”è stato un impegno importate per cambiare il modello di sviluppo cinese. Soprattutto nel senso di uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente, più attento ai consumi interni”, ha aggiunto poi.

“Il mondo occidentale è diverso dalla Cina. Ma io credo che in questo momento lo sforzo principale debba essere quello di riprendere la via di una forte collaborazione. Per usare un’espressione antica, il grande problema di oggi è come ricostruire le condizioni di una coesistenza pacifica fra sistemi diversi e di una collaborazione efficace per affrontare le sfide comuni”, ha affermato di fronte alle telecamere della tv cinese.

Gli amici della Cina #Dalema #Grillo #Conte.D’Alema& C.G, adesso in Cina non ci sono più i comunisti da tempo ma capitalisti che sfruttano i compagni creduloni.

Ha proprio la faccia truce del funzionario comunista dei Paesi oltrecortina! Funzionari che furono la vera causa del fallimento comunista. In occidente hanno sfruttato la democrazia per arricchirsi.

Quello che ha diversi morti sulla coscienza coi suoi ventilatori polmonari cinesi. Ma ormai la magistratura indaga solo su Renzi e parenti fino al terzo grado.

IL SENSO DI BAFFINO PER GLI AFFARI – SETTE ETTARI DI VIGNE IN UMBRIA E ALTRETTANTI DI TERRENI AGRICOLI, PIÙ GLI ULIVI, IL CASALE, LA CANTINA, I MACCHINARI E UNA PISCINA – SECONDO D’ALEMA TUTTO QUESTO BEN DI DIO SAREBBE COSTATO 400MILA EURO. MANCO NEL BURUNDI. Per i suoi Pinot nero, Cabernet Franc, Marselan e Tannat D’Alema ha ingaggiato come enologi i fratelli Riccardo e Renzo Cotarella, che tra i loro clienti possono esibire Silvio Berlusconi, il miliardario russo Abramovich e George Clooney…Baffino nella politica attuale è sempre più presente, chissà perché?Forse dopo la rottamazione messa in essere da Renzi ha fatto il tagliando ed è ritornato rigenerato? Non si può’ guardare. Come è sceso in basso un partito che era arrivato al 40 % con Matteo Renzi. È diventato una stampella del partito che ha creato più’ danni al paese.

