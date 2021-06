Confermo pienamente l’analisi del post..vetero comunisti e comuniste innamorate di Conte..ed il più odiato Renzi..peggio di Meloni e salvini..perfettamente il linea con la cricca del Fatto Quotidiano.Elemento di rassegnazione in atto. La curva dell’ebrezza mentale è in discesa, c’è bisogno di un workshop motivazionale.

LA REGRESSIONE

Nei giorni più bui dell’influenza staliniana sul PCd’I, con Gramsci in carcere, difronte all’avanzata, ancora “solo” politica dei nazifascisti, arrivò da Mosca l’ordine di chiamare socialtraditori i socialisti.

E combatterli come e più dei fascisti.

L’unità antifascista era lontanissima e il PCd’I si allineò su quella sciaguratissima linea che costò l’impossibilità di costruire per anni un fronte unitario contro le dittature e la guerra.

Ci volle la sperimentazione dell’orrore nazifascista e la distruzione dell’Italia per ricostruire quel fronte.

Il quotidiano Domani ha pubblicato un sondaggio dal quale emerge che gli elettori del PD apprezzano più Meloni di Renzi. Chissà, forse se dovessero decidere in un ballottaggio voterebbero per la fascista mai pentita e non per il riformista democratico.

Non è una novità, sono sei anni che sentiamo dire dalla sinistra dura e pura che perfino Salvini è meglio di Renzi. Certo che la loro preferenza per una fascista mai pentita fa un certo effetto. Un passo in più verso destra rispetto a quei tempi lontani? Meglio Mussolini di Matteotti? Forse no, per ora solo Meglio Meloni di Renzi.

Questo è il frutto di tonnellate di menzogne su Renzi che, seppure smentite dai fatti, anzi con le prove provate del contrario, si sono incistate nella mente di tanti abusati politicamente.

Poi tanta, tanta invidia di un ceto politico esausto e non in grado di fronteggiare le questioni politiche, che per distrarre dallo spettacolo indecoroso che da semina tanta, tanta rabbia contro chi, in netta minoranza e tra mille opposizioni dei media, riesce a mettere a segno qualche punto a favore del Paese.

Ma questo, nella Repubblica dei mediocri, non si può e non si deve riconoscere. Meglio regredire, come negli anni di piombo quando si ammazzavano i riformisti perché giudicati più carogne dei capitalisti.

Verrà la destra e avrà il loro nome. Ma sarà colpa di Renzi, ovviamente.

