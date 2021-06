La situazione è chiara ormai: Conte e 5S comprano voti con il reddito di cittadinanza, Meloni e Salvini li comprano con l’ evasione fiscale, chi paga è il lavoro dipendente che non può evadere

Conte riparte dalle patrie del reddito di cittadinanza.A spasso tra la gente di Forcella e Pignasecca, tra una pizza e un caffé, con Manfredi, Di Maio, Fico e due dioscuri delle correnti M5S

Continuate pure a chiamarlo Reddito di Cittadinanza se questo serve come “becchime” ma per piacere cambiatene le regole. E’ una sovvenzione incontrollabile, disincentivante, costosissima e troppi furbi tolgono risorse ai veramente bisognosi. Avevamo un REI che pareva funzionare… rifacciamoci a quello e miglioriamolo dove possibile

Il reddito di cittadinanza e’ un regalo mensile, un disincentivo al lavoro, un incentivo al nero. Tutti offrono lavoro in nero, in alternativa ti ofrono il voto dei lacìvativi,che in ITALIA e una bella percentuale, per essere chiari! quella che ha mandato le SETTA DI GRULLANDIA A GOVERNARE. A Napoli 150 milioni di euro per il reddito gratuito, come tutto il nord, vorra dire qualche cosa oppure è tutto dovuto perchè è la patria di Di Maio ?

Magari fosse una misura assistenziale!

È una misura che non contrasta la povertà, ma stimola e diffonde la nefasta e distruttiva pretesa del reddito a prescindere dalla prestazione lavorativa. Basta considerare le ormai tante attività lavorative che non trovano risposta nella disponibilità dei connazionali e che perciò sono assorbite dagli estracomunitari.

Perciò, è misura che attacca le fondamenta della società, misura moralmente inaccettabile e di dubbia costituzionalità.

Spiace dover constatare che un uomo, che pure ha mostrato dignità e un qualche talento nella esperienza di governo, rinunci a guardare con obiettività ai problemi del paese.

AGGIUNGIAMO ALTRO problema del paese e in alta percentuale del sud! sono 130 miliardi l’anno di evasione fiscale, delocalizzazioni delle aziende nottetempo, togliendo respiro ai lavoratori e alle loro famiglie. Un muratore specializzato al sud lavora per 50 euro al giorno e quando piove perde la giornata perché la cassa integrazione se la intasca l’imprenditore, un ragazzo o una ragazza magari laureati lavorano nei bar o ristoranti e pizzerie a 300 euro al mese e anche qui non esiste una busta paga regolare, lo sanno tutti, lo sa il parroco, lo sa la guardia di finanza, lo sanno i sindacati e lo sa anche il sindaco,e pure DI MAIO E CONTE però lui beve gratis, alla salute dei camerieri. CHE GLI PORTANO UN SACCO DI VOTI.

MI DITE CHE! Reddito di cittadinanza non SI DEVE ACCOSTARE AL evasione fiscale. Le due cose ne si devono mischiare e ne compensare. Il reddito di cittadinanza doveva essere sopratutto un incentivo al lavoro ma risulta un elemosina per molti, sopratutto in Campania. La ragazza lavorare per 300 Euro non è un caso da trattare con il reddito di cittadinanza ma con il diritto a la giusta retribuzione.. Stai tentando di giustificare una misura che sta drenando soldi dagli investimenti produttivi.In questo modo e come se i 5S avessero pubblicamente comprato il voto per loro..ma con i soldi degli italiani!

AMICI DEL SUD:Mi spiace essermi lasciato andare con qualche termine non proprio educato, tuttavia il problema è enorme e con vostra ragione non si può dare una patente di parassita a chi è in difficoltà ma lo si puo dare a chi vi sfrutta per scopi politici, perciò serve una profonda revisione del rdc? Facciamola, evitiamo che gli aiuti vadano ai delinquenti politici e non, gli stessi delinquenti che lo stato ha mantenuto per anni con aiuti per progetti solo sulla carta. Non ci può essere un popolo di serie A e uno di serie B. Il rdc e’ un voto di scambio al 100% e sta creando + disoccupazione e lavoro nero…ecco perche lo difendono e lo difenderanno , a loro interessa la poltrona , non interessa il bene dell’Italia e degli Italiani.Chiunque abbia la capacità di intervenire a migliorare le cose lo faccia e anche rapidamente.

Io non ritengo che il RdC sia un furto, ma ritengo PER COME E IMPOSTATO, che sia una misura sbagliata in quanto meramente assistenziale. e con questa mia posizione si può concordare o non concordare.E ritengo pure che l’evasione fiscale sia un problema per il Paese: è un dato di fatto, matematico, non avrebbe senso metterlo in discussione. E ritengo che le due cose siano collegate. Più precisamente NON ritengo che il fatto che ci sia un’evasione fiscale spropositata sia in grado di giustificare una misura come il RdC.Non è che se sprechiamo soldi da un lato sia legittimo sprecarne anche da un altro, e giustificarsi dicendo “eh rubano tutti, perché non dovremmo anche dare il RdC?”. non ha senso.

A mio avviso se proprio dobbiamo erogare il rdc che almeno sia a fronte di 8 ore di lavoro giornaliero, ci sono tonnellate e tonnelate di rifiuti urbani non raccolti, chilometri e chilometri di rive dei corsi d’acqua carenti di pulizia / manutenzione, la stessa carenza la manifesta tutto il territorio: montagne e pianure abbandonate. Sia fatto sì che i percettori del rdc vengano indirizzati a compiere lavori socialmente utili (magari aumentando anche l’importo del rdc).Vediamo quanti aderiscono a questo R.D.C. SONMETTIAMO! NESSUNO. Andava bene il REI con qualche aggiustamento. Dare il rdc a chi non ha mai lavorato è un obbrobrio.Proseguendo con i diktat di coloro che ‘sconfissero’ la povertà si arriverà, tramite lo strombazzato RDNF (reddito di nulla facenza),ad uno stuolo di ‘quo vado’ in aspettativa perenne nel salottino di casa a guardare la tivvù e poi ‘movidarsi’ appena cala la notte: le bibite le offre il bibitaro, cannuccia compresa…Ok amici .Va tutto bene finché c’è il rdc poi si vedrà. Sicuramente inventeranno un’altra misura assistenziale se i 5steli andranno di nuovo a governare. Le speranze che ciò accada di nuovo sono però ridotte al lumicino considerato come hanno governato fino ad ora.

PS:Il diritto al Mantenimento e all’Assistenza sono previsti in Costituzione. Art. 38.

L’assistenzialismo è tutta un’altra “cosa” vuol dire mettere in atto solo politiche passive, erogando un minimo vitale e basta.

Per stare al passo con gli altri paesi concorrenti, invece, occorrono politiche e misure attive : cure mediche, 3 pasti regolari al giorno, un tetto sopra la testa, che i figli possano frequentare “serenamente” le scuole, corsi di formazione e riqualificazione, accompagnamento al reinserimento al lavoro, sostegno motivazionale , altro …il “tutto” accompagnato/seguito da un assistente sociale, a posto fisso, dipendente regionale, dall’INPS che paga, vigila , controlla e sanziona e dal Ministero del Lavoro che coordina e sovraintende.(Così fanno in molti paesi al di là delle Alpi. Speriamo che si decidano presto di almeno “copiare”).

La situazione è chiara ormai: Conte e 5S comprano voti con il reddito di cittadinanza, Meloni e Salvini li comprano con l’ evasione fiscale, chi paga è il lavoro dipendente che non può evadere ultima modifica: da

