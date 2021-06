Max torna DaleMao.D’Alema elogia il comunismo cinese: “Ha fatto uscire dalla povertà 800 milioni di persone. Risultato straordinario”

Come no! Tra l’altro i compagni cinesi producono straordinari respiratori non funzionanti che dalema, quale presidente di una società cinese (sic! alla faccia di Renzi d’Arabia …) ha fatto comprare a spese nostre al suo amico arcuri (disinteressatamente è ovvio …). Almeno in Cina lo ascoltano,perchè qui da noi ormai è scaduto ( a ragione )da tempo….ne avesse indovinata una in 50 anni !!!!! Gli daranno sicuramente la cittadinanza onoraria.

Fortunatamente ad Occidente si stanno svegliando dalla scordarella WTO 2000, forse data a causa vendite proprie produzioni in Cina. Fosse solo per salvare la faccia , a fronte dell’inevitabilità del commerciare con la Cina, i paesi del G7 chiedono il rispetto dei diritti umani e dei popoli. La presenza di contratti collettivi e di un sistema di welfare … per tacere della necessità di dover impedire l’arrivo di prodotti contraffatti e qualche volta contenenti sostanze tossiche nocive per la salute

Omette di dire che l’attuale classe dirigente del partito comunista cinese all’epoca Mao stava stava nei campi di lavoro e rieducazione compreso l’attuale presidente Xi Jinping, mentre il figlio di Deng Xiao Ping suo coetaneo all’ Università, è stato gettato fuori dal balcone del terzo piano rimanendo paraplegico.

Ignorando l’informazione, HP ironicamente scrive sul titolo Dalemao, ma lui dovrebbe conoscerla.

MA I PDIOTI AFFERMANO. E mi pare che abbia affermato cose lapalissiane.

Piaccia o meno, che la Cina sia diventata in pochi decenni una super potenza, è innegabile.

Si potrà sindacare sul come, ma è innegabile che il salto qualitativo, tecnologico e sociale c’è tutto.

Tanto è vero che fa paura a molti.

Così come sono parole sagge quelle che reclamano collaborazione internazionale.

E non è nemmeno vero che sia proprio in contrasto con l’esito del G7. Draghi non mi pare si discosti poi molto dalla stessa richiesta di un mondo più collaborativo.

Un risultato strordinaorio… otteneuto dallo stesso partito che con un “grande balzo” provocò una delle più colossali carestie che la storia ricordi… Ma al di là del solito conto dei morti, sul punto voglio pure concedere a dalemic di avere ragione: sotto l’organizzazione del partito comunista, la cina ha cambiato volto. Certo ci sarebbe da chiedere a dalemic se vuole replicare in italia (magari nel disastrato mezzogiorno mezzogiorno) le ricettte del pcc…

Per quanto invece rigurda la collaborazione, a casa mia si pratica se sussiste una almeno tra le seguenti condizoni:

a) non si ha altra scelta;

b) la controparte ha dimostrato di essere di “buona volontà”.

Nel csao della Cina fatico molto anche solo a intravedere sia l’una che l’altra condizone.

Rimane infine il problema (a ben vedere residuale, ma a me, guarda un po’, va di soffermarmi proprio si quello…) che quando dalemic elogia (magari anche sulla base di argomenti dotat di un qualche fondamento) il regime cinese, siete tutti pronti a sperticarvi le mani con gli applausi, quando invece renzie si fa un giro in arabia…

E ora che facciamo? La gara tra le sofferenze prodotte dai due regimi? O quella tra la minaccia che rappresentano per il nostro futuro?

Che poi l’abbia fatto rispettando alla lettera i principi comunisti, sarebbe da verificare, sicuramente ha rispettato quella parte del manuale che parlava di disprezzo per i diritti umani, quella è la costante di ogni regime comunista, e prima che parta una polemica, ovviamente anche di ogni regime nazifascista e di quelli teocratici. Esattamente sullo stesso piano. Assassini.

SI CARI PDIOTI: Anche Hitler fece fare alla Germania dei notevoli progressi economici prima della seconda guerra mondiale …

