Cinesi d’Italia.

Antologia di amici, tifosi e mediatori. Quanto è stretto il legame ideologico ed economico fra Roma e Pechino.

E dunque Beppe Grillo e Massimo D’Alema arrivano buoni ultimi a ravvivare un filone che si riteneva sopito. Il primo con intemerate anti G7 in funzione filo cinese, che secondo il democratico Enrico Borghi “rispolverano l’armamentario anni ’70” e andando a omaggiare per l’ennesima volta l’ambasciatore di turno a Roma, il secondo con un’intervista a New China Tv nella quale elogia il Paese per lo “straordinario salto verso la modernità e il progresso” e per aver fatto “uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà”, oltre a chiedere uno “sforzo per riprendere la via di una forte collaborazione”.

MA: Modello cinese vincente un cavolo: fior di analisti cominciano a distinguere la fuffa dalla sostanza e a far emergere le crepe profonde di un sistema che non può nemmeno avere la pretesa di una egemonia mondiale come è stato per la Russia comunista fino alla caduta del muro di Berlino. Grillo e D’Alema? impacchettiamoli e spediamoli la, a totale beneficio dell’Italia.

Per decenni i mejo liberisti e i mejo globalizzatori hanno prodotto in Cina a un decimo dei nostri costi e poi rivenduto qui ai nostri prezzi assicurandosi profitti stratosferici. Adesso che siamo alla saturazione! e ora ,e si peccato che non si gioca ad armi pari e con le stesse regole,.. sa ad esempio in Cina lo Stato finanzia alla grande le aziende,,.. in Occidente e’ vietato. La Cina si considera un paese in via di sviluppo e percio’ se ne sbatte altamente dei vincoli sul CO2,… per anni la Cina tiene il valore della sua valuta bassa per favorire le esportazioni… vogliamo poi parlare della qualita’ di molti prodotti?

Poi non ci si ricorda quando, qualche anno fa, ci si chiedeva; perchè la Germania funziona e qui va tutto a scatafascio? Qual era la risposta: ” Perchè in Germania conta il collettivo mentre in Italia siamo troppo individualisti”. Una scemenza planetaria allora come adesso. E’ sempre così quando si parla perchè si possiede la bocca e si scrive perchè si ha una tastiera.

Con internet si è aperta la globalizzazione e un miliardo e mezzo di persone (affamate) sono entrate nel mercato del lavoro. Con intelligenza, dobbiamo dire, hanno ridotto di tantissimo la povertà (senza affacciarsi dal balcone) e hanno proiettato nello spazio le loro ambizioni. Ovviamente ha fatto la differenza una illuminata dittatura e l’ha resa vincente rispetto ai limiti delle democrazie occidentali, uno dei tanti limiti è che si vota tutti gli anni e il tutti per uno, in Cina è il collettivo che conta.

Ma davvero alla lunga però sarà il modello cinese vincente? Oppure bisognerà tenere stretti i nostri valori occidentali come moneta di scambio verso la loro merce un tanto alla tonnellata?

Che il modello cinese sia vincente è ancora da provare. La sfida tra I due sistemi è appena iniziata. Inoltre, mentre la Cina gioca da anni con il massimo impegno, in occidente (ma poi ormai non è occidente anche la Cina?) solo ora si sta cominciando a entrare in partita…

