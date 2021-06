Prima era un intervallo ora da parte di alcuni elettori è la norma.Si può citare il megafono (il grande suono)? I cosiddetti social o socials (chiedo scusa, conosco a mala pena un po’ d’italiano) non sono il megafono o i megafoni dell’enciclopedia non scritta dei luoghi comuni somministrati in quantità “industriale” (parola anch’essa iperconsueta e strausata) in ogni direzione della rosa dei venti?Grande! Facciamo il vocabolario delle ovvietà, ovvero di questioni serissime divulgate come una marca di detersivo:sostenibile, rigenerazione, inclusivo, gli ultimi, equo e solidale. Poi, consumata a parole la scatola di detersivo, la butti e ciao. Via con un’ altra marca.

COSE DA NON DIRE E NON SCRIVERE

Quando leggo o ascolto certi modi di dire e certi termini io, un bambino al quale la madre non ha mai regalato una pistola, neanche ad acqua, metterei mano almeno a una scacciacani:la tale città o il tale sito storico – artistico è “un vero e proprio museo a cielo aperto” (complimenti per la fantasia!);

Il tale parco è “un polmone verde” (fa pensare a una brutta malattia);

“era una persona solare” (di solito detto dai vicini dopo che si è spenta);

“in piena pandemia” (refugium peccatorum, come un tempo il “ce lo chiede l’Europa”);

“le donne sono incomprensibili” (studia e riprova a settembre, se ti applichi forse ce la puoi fare);

“gli uomini sono tutti uguali” (fa il paio perfetto con “le donne sono tutte puttane”);

l’uso improprio del termine “pazzesco” al posto di fantastico, meraviglioso (la bellezza è roba da matti?);

il “distanziamento sociale”, in realtà di tratta di distanziamento fisico, di quello sociale ce n’è già troppo e da tempo;

il termine “Iconico”: una novità dei media negli ultimi mesi, tutto sta diventando “iconico”, persone, oggetti, perfino comportamenti. L’influencer iconico/a è il tripudio dell’imbecillità dilagante.

Potrei andare avanti a lungo, ma mi sto già innervosendo

