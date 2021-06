DICHIARAZIONE DI LUIGI BRUGNARO, SINDACO DI VENEZIA, A RAI 2.È inequivocabilmente vero e prima o poi dovranno riconoscerlo anche sul famoso referendum.

DICHIARAZIONE DI LUIGI BRUGNARO, SINDACO DI VENEZIA, A RAI 2:

“Speriamo non me ne voglia nessuno ma bisogna dire, chiaro e tondo, che il merito di questo cambiamento è di Matteo Renzi e del suo coraggio. Questo paese non è capace neanche di essere riconoscente”.

Un bello intervento e un riconoscimento dovuto a Renzi, cosa che gli italiani tutti dovrebbero avere, si è passati dai profeti parolieri ai fatti di Draghi. Questa è la verità! Chi non vuole capirlo o non è in grado di capire o lo fa per andare sempre contro Matteo Renzi. Anche se c’è il sole e Matteo Renzi dice che c’è il sole, quelli li giurano che sta piovendo! Finalmente c’è qualcuno che onestamente da merito per il cambio di passo del governo alla persona cioè RENZI, questa è vera politica.

Brugnaro non ti sbagli ci ha ridato la dignità cosa perduta x causa dell’incompetenza di persone inidonee e senza il Minimo concetto di come si governa quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare bravissimo Matteo Rensi avanti così sei stato un genio. Siamo in un Paese dove competenza e merito vanno rimessi in primo piano. A tutti i livelli e in tutti i settori! Grazie Renzi e grazie a chi ne riconosce i meriti, immensi.

Finche abbiamo dei giornalisti falsi e scortesi politici arraffoni ministri senatori deputati dirigenti poco preparati che oltre a non saper fare niente o poco mettono sul nostro libro paga gli amici i parenti i furbi di professione cosa può fare lo stato italiano cioè noi ? il nostro RENZI non sarà mai riconosciuto come un grande della politica lo sappiamo benissimo l’hanno boicottato al referendum perché vogliono conservare la poltrona senza fare niente perché non sanno fare niente e sono invidiosi prima di tutti una marea di giornalisti e basta così tu sei un GRANDE. Siamo noi popolo PICCOLO E SCRITTO IN GRANDE che quando abbiamo l’occasione di cambiare totalmente e ascoltiamo le SIRRENE CHE CI INBAMBOLANO CON PROMESSE INREALIZZABILI,SIAMO COSI DA 75 ANNI.

A noi popolo non basta più neanche votare tutto manipolato sondaggi votazioni ecc ecc. Niente da fare, per gli ottusi rancorosi comunisti& settari di grullandia, e la tanta, troppa ignoranza grillasca&Pdiota,per non parlare della desta fascio razzista della Lega Salviniana& FdI Meloniana,si la situazione è gravissima. Questa ormai è la tragedia che porterà l’Italia alla rovina se continua il regime mediatico. Io ho sempre votato PD ma vedere che questo sindaco dice la verità dimostra che la dx (certa destra) ha il coraggio di dirlo al contrario del PD che continua a fargli la guerra pur sapendo che se non era per Renzi in Europa non avremmo avuto Gentiloni e Sassoli del PD…chissà se la gente capirà la fortuna di averla scampata due volte …per non parlare che Conte sarebbe finito insieme ai 5cosi…parlando con un’amica ne ha riconosciuti i meriti ma ormai il refrain della denigrazione si è incancrenita… Le dico scusa ci ha tolto da sovranismo e cretinismo e tu invece di premiarlo lo punisci? Meno male che c’è stato un politico capace altrimenti sarebbero stati cazzi amari…cmq il mio voto ci sarà sempre per italiaviva.Onore al merito soprattutto se detto da un oppositore politico. Grazie sindaco .È da persone intelligenti riconoscere i meriti dell’avversario. W Draghi, W. Renzi, per fortuna abbiamo loro.

DICHIARAZIONE DI LUIGI BRUGNARO, SINDACO DI VENEZIA, A RAI 2.È inequivocabilmente vero e prima o poi dovranno riconoscerlo anche sul famoso referendum.

