La medicina, così detta, occidentale si basa sul principio generale del fare scientifico, che osserva i fenomeni, in questo caso morbosi, ne cerca le cause e una volta scoperte prova e riprova a trovare i rimedi per combatterle.

Dunque la medicina è una scienza in continuo divenire, che apprende dall’esperienza fatta, superandone via via i limiti e correggendone gli errori. E’ sempre stato così negli ultimi quattrocento anni e questo si impara in quinta elementare, se si hanno maestri ingamba, al più tardi alle medie.

Ai miei tempi si facevano gli esami di quinta e a me domandarono anche di Jenner, padre dell’immunologia, che inventò il vaccino contro il vaiolo, ma studiava anche le mongolfiere e il cuculo, e Pasteur, padre della microbiologia e propugnatore dei vaccini contro il carbonchio e la rabbia.

Ricordo la mia prima vaccinazione contro la polio, una iniezione, e poi il vaccino Sabin che invece si prendeva per bocca. Ricordo miei coetanei vittime della polio, poi la sua sconfitta definitiva, come da noi il vaiolo e altre malattie infettive, ma anche i casi di effetti indesiderati, compresa la morte di alcuni vaccinati.

Ovvio che se capita a te o a un tuo caro di morire la cosa non ti piaccia affatto. Anche io andandomi a vaccinare avevo un po’ d’ansia, inutile nasconderlo. Ma avevo più fiducia nella scienza e anche una necessaria dose di fatalismo confidando sulle statistiche. Ho sempre perso alla lotteria, mi sono detto, perché dovrei vincere un accidente proprio ora?

E poi ha giocato anche la volontà di contribuire direttamente all’uscita di tutti dal tunnel, perché anche di questo si tratta. Se nessuno si vaccinasse staremmo combinati con milioni di morti come in Brasile o in India.

E’ un rischio calcolatissimo, che vale la pena di correre per ciascuno e per tutti.

Per questo trovo disgustosi i NO Vax, che mandano avanti gli altri e godranno dell’immunizzazione di massa guadagnata sulla pelle degli altri. Sciacalli ignoranti.

E trovo una idiozia, ancora più urtante delle contraddizioni del mondo scientifico che, lo ripeto, fanno parte da centinaia di anni del processo di avanzamento della scienza, le considerazioni di chi si chiede “ma siamo cavie?”. Come, da ultimo, il sindaco uscente di Napoli.

Si, in certa misura lo siamo, come lo siamo sempre stati, con le chemioterapie ad esempio o le cure per tante altre malattie. E allora? Fate parte dell’Umanità e della sua storia, o siete nati stamattina e non avete mai studiato scienze nella scuola primaria? La medicina non è magia!

Il punto è che non hanno digerito il successo della campagna vaccinale, Draghi, Figliuolo, e tentano di sabotarla incoraggiando ignoranza e paura.

Molto brutto tutto questo, ma ancora più brutto è che a farlo sia chi dirige una Istituzione.

