Lavoro irregolare, chi controlla? Ispettori Inps e Inail: “Decimati dalla politica e rallentati dalla burocrazia. Così selezioniamo le denunce e abbandoniamo molti lavoratori”

Che peccato Che Repubblica della banane Si potrebbero assumere tanti neolaureati e persone qualificate cinquantenni che hanno perso il lavoro Sarebbero ripagati dai soldi rientrati dalle ispezioni Soldi dovuti allo Stato Invece una certa politica ha preferito favorire certi imprenditori truffaldini E così abbiamo imprenditori truffaldini ricchi, neolaureati disoccupati ed imprenditori onesti che faticano dato che hanno una concorrenza sleale Ma dipende anche da noi cittadini che votiamo sempre i soliti partiti che hanno portato l Italia alla deriva.

Se i controlli degli ispettori funzionassero a dovere e pure i controlli degli ispettori del fisco credo che questo paese con il potenziale umano di cui dispone supererebbe la Svizzera come modello sociale,ma essendo per molti versi ancora più vicino a un regno culturalmente piuttosto che a una democrazia parlamentare questo è impossibile da realizzare,peccato…forse i nostri nipotini potranno realizzare il sogno

La scoperta dell’acqua calda.. Ma ad oggi hanno vissuto tutti in un altro mondo. Vi dico di più, nessuno controlla le aziende ne l’inail ne l’ispettorato del lavoro. Qualcuno fa solo visita alle aziende a natale per riscuotere il regalo. Qualcuno non dovrebbe controllare i controllori a questo punto? Chi certifica le aziende non controlla un fico secco e rilascia certificati a raffica, tanto il business è far cassa. Che gli apprendisti e stagisti debbano lavorare senza tutor e 8 ore al giorno lo sanno anche le pietre. Che le leggi permettano contratti di lavoro non solo da fame ma anche di 3 ore (se non meno) ed un lavoratore ne deve fare 8 pur di mangiare un pezzo di pane, non è una novità. Che le aziende non permettano neanche di fare le ferie visto che non vanno più pagate dalla legge voluta da Berlusconi lo sanno anche chi le leggi le fa. Poi quando succedono i disastri o si scoprono le cose tutti cascano dalle nuvole forse perché la loro testa è stata sempre in mezzo alle nuvole? La verità è solo una: il lavoratore è considerato solo carne da macello utile al profitto dei “signori” dopo di che va soppresso. piano piano stiamo tornando al medioevo… poi Mattarella fa’ discorsi miserevoli su le morti sul lavoro. per carita’. !!!! l’italia è la capitale del lavoro nero l’evasione e le truffe( assicurative – bancarie – contributive – retributive ) rpeo che l’europa ci ripensi e non ci dia il becco di un euro cosi ci moriamo tutti di fame e finalmente forse ci ribelleremo.

Chi vive davvero in Italia, da un tempo ragionevole, sa che e’ proprio questo che fa dell Italia il paese dei ” balocchi”, ovvero la mancanza di controlli e in caso di verifica dipende quasi sempre da chi hai davanti. Questo dal controllo mentre si e alla guida, da quello dell agenzia delle entrate(che puo esserci come non esserci) e appunto per sfruttamento di lavoro nero(con multe che fanno si che ce gente che rischia..)

Comunque: A me sembra un autoconfessione di omissione d’atti d’ufficio. Come selezioniamo le denunce? Con quali criteri? Chi decide? Quali sono i parametri? Poi se vi è una denuncia si può sempre richiedere l’aiuto dei carabinieri almeno verificano verbalizzano e hanno la segnalazione. Mi sa tanto di controlli all’italiana. Per non parlare dello smantellamento dei PMP preside di zona di scicurezza sul lavoro, fatti da tecnici preparati, periti e/o ingegneri che sapevano il fatto loro a cui era diffcile nascondder che un finecorsa era stato bloccato o disattivato, o che l’allarme non funzionava proprio quel giorno. Alla fine colpa dellam politica e della burocrazia, certo. Ma colpa anche del solito siamo in pochi ecc. ecc. sarebbe il caso di capire quante denuce a questo punto sonio state “accantonate”

Ma è evidente da anni, e le esperienze di altri paesi europei lo dimostrano, che se il sistema non dà dei vantaggi e premia i cittadini con contratti regolari, non è in alcun modo possibile risolvere il problema del nero attraverso il sistema dei controlli e delle sanzioni. di fatto nel nostro sistema il lavoro nero è premiato, e non esiste alcun vantaggio che possa incentivare un lavoratore in nero a rivendicare un rapporto regolare, se non presso le grandi aziende strutturate che comunque il nero non lo fanno. ma la politica, alcuni media e i sindacati, per compiacere la propria base di evasori, continuano a promuovere l’equazione lavoratori in nero uguale sfruttamento, mentre nella maggioranza dei casi è una semplice scelta di convenienza economica, e così facendo come sempre diventa impossibile risolvere il problema.

