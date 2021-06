Draghi commosso per la standing ovation in Spagna: Migranti, fronte unito Draghi-Sanchez in vista del Consiglio Ue del 24 giugno

Italia-Spagna: Draghi a Barcellona per parlare di Covid, economia e immigrazione

Pioggia di complimenti, lungo applauso e standing ovation al Cercle d’Economia di Barcellona per il ‘whatever it takes’ di Mario Draghi, insignito nella prima edizione del premio ‘premio per la costruzione europea’ per il ruolo svolto come governatore della Bce. “Devo dire che sono piuttosto commosso da questa onestamente inaspettata manifestazione d’affetto. Le parole che avete detto sono eccessive, secondo me, non ho mai pensato di aver ottenuto così tanto ma grazie davvero”, ha detto il premier che ha poi iniziato con i suoi saluti per poi interrompersi: “Grazie ancora, sto arrossendo”

Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, è arrivato , venerdì 18 giugno, a Barcellona. Qui ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, dopo averlo incontrato, qualche giorno prima, in occasione del vertice NATO a Bruxelles. Draghi è prima intervenuto al ‘Cercle d’Economia’ dove ha ricevuto il ‘Premio per la costruzione europea’, assegnato nella sua prima edizione al presidente del Consiglio italiano per la sua azione da presidente della Bce. Successivamente, dopo il vertice con Sanchez a Palacio Albéniz, il premier ha partecipato al Foro di dialogo italo-spagnolo, appuntamento annuale che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, i rappresentanti di alto livello del settore politico, economico, imprenditoriale, accademico e della comunicazione dei due Paesi.

Il ‘Cercle d’Economia’ è stato creato con l’obiettivo di rafforzare i legami di Barcellona e della Catalogna con l’Europa. Si tratta di un foro aperto di discussione sui grandi temi dell’economia, della società e della cultura. Draghi avrebbe dovuto ritirare il premio lo scorso anno, ma non aveva potuto farlo a causa della pandemia.

I due premier di Italia e Spagna si sono incontrati da soli, senza la compagnia dei loro ministri. Durante il vertice, Draghi ha voluto affrontare tre temi: il Recovery Plan, strumento urgente per entrambi i Paesi; la collaborazione economica bilaterale, in particolare la presenza di aziende energetiche italiane in Spagna; e, infine, la sfida dell’immigrazione, in vista del prossimo Consiglio europeo. Draghi spera, in questa occasione, di convincere gli altri Stati ad accelerare la redistribuzione dei migranti in arrivo sulle coste italiane e, su questo obiettivo, sta cercando di trovare un alleato in Sanchez.

Dopo pranzo, i due leader hanno partecipato al XVIII Forum di dialogo Italia-Spagna, che si è tenuto ieri e continuerà oggi al Foment del Treball, alla presenza del ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, e del ministro della Transizione Digitale, Vittorio Colao, insieme ai rispettivi omologhi, Arancha González Laya e Nadia Calviño. Il Forum è incentrato tutto sul piano di rilancio europeo.

Draghi è a Barcellona dopo aver fatto pochissime trasferte internazionali, sempre brevi, e prima di partire, lunedì 21 giugno, per Berlino. Il presidente del Consiglio italiano, che già nel suo discorso di investitura aveva indicato la Spagna come uno dei Paesi del Mediterraneo che condivideva interessi comuni con l’Italia, riflette l’eredità degli ottimi rapporti bilaterali che Sanchez aveva con il predecessore di Draghi, Giuseppe Conte. Il vertice di Barcellona, uno dei primi di questo livello in Catalogna da oltre dieci anni, rappresenta un passo significativo nel partenariato tra i due Paesi in un momento in cui entrambi devono dispiegare l’enorme programma di investimenti europei.

“A livello europeo è necessario discutere apertamente e liberamente su come affrontare le più pressanti problematiche economiche e sociali dei nostri tempi e su come proseguire sulla via dell’integrazione europea”, ha affermato Draghi durante il suo intervento al ‘Cercle d’Economia’, riferendosi soprattutto alla pandemia di Covid-19. “L’incertezza creata dalla crisi del coronavirus, assieme alle misure adottate per il suo contenimento, hanno inciso pesantemente sull’economia”, ha aggiunto il premier.

Il Pil dell’Unione europea è calato del 6,1%, “la maggiore contrazione mai registrata”. La riduzione più forte è stata registrata in Italia e in Spagna, dove il Pil è calato rispettivamente dell’8,9 e del 10,8%. Tuttavia, ha sottolineato Draghi, gli sforzi vaccinali stanno permettendo di riaprire i Paesi e le loro economie. Secondo le previsioni della Commissione europea, quest’anno il prodotto interno lordo dell’UE crescerà del 4,2%. In Italia e in Spagna, si prevede un aumento rispettivamente del 4,2 e del 5,9%, e a detta di Draghi “queste previsioni potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie”.

Dal canto suo, Sanchez ha evidenziato che “tutti gli indicatori economici mettono in luce come la ripresa economica in Spagna sarà forte e potente”. Secondo il premier, le misure contenute nel Piano per la ripresa spagnolo avranno un effetto duraturo sull’economia rendendola “più sostenibile, digitale e resiliente”. A questo proposito, il premier ha ricordato che la Spagna riceverà 70 miliardi di euro dall’Europa nei prossimi tre anni, risorse che dovranno essere investite nella digitalizzazione, la decarbonizzazione dell’economia, la coesione sociale e territoriale e l’uguaglianza di genere.

Rispetto al fenomeno dell’immigrazione, è evidente che i due Paesi, entrambi sopraffatti dagli arrivi, dovranno coordinarsi per convincere l’UE ad elaborare un piano comune ed equo sul tema. Proprio ieri è giunta la notizia che almeno 3 migranti, 2 donne e un uomo, sono morti in seguito al naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano al largo delle coste delle isole Canarie. L’incidente è avvenuto giovedì 17 giugno in tarda serata, vicino alla costa dell’isola di Lanzarote. Ci sarebbero dei dispersi, dei quali sono ancora in corso le ricerche. Nel suo punto più breve, la rotta marittima dalle coste dell’Africa nord-occidentale verso le isole atlantiche spagnole è di circa 100 chilometri, ma si tratta di un percorso rischioso soprattutto a causa delle forti correnti. I barconi di migranti, spesso sovraffollati e in cattive condizioni, non sono adatti ad affrontare una simile traversata. L’anno scorso, almeno 1.851 persone hanno perso la vita lungo questa rotta, secondo l’organizzazione Caminando Fronteras, che monitora i flussi migratori.

Migranti, fronte unito Draghi-Sanchez in vista del Consiglio Ue del 24 giugno

Nonostante gli oltre 18mila sbarchi in Italia nei primi mesi del 2021 e i centri di accoglienza ormai vicini al collasso con 77mila migranti, l’Italia non rientra ancora tra i primi cinque Paesi Ue per numero più alto di migranti accolti che farebbe quindi scattare una relocation quasi automatica nel resto d’Europa. Sarà, dunque, tutto in salita il negoziato che il premier italiano Mario Draghi si appresta ad aprire al vertice Ue del 24 e 25 giugno dedicato proprio al tema migranti. Ed è in vista di quell’appuntamento di grande impatto anche per la politica interna (la questione è stata al centro dell’ultimo incontro tra Draghi e Salvini) che il presidente del Consiglio sta tessendo la sua tela per stringere le alleanze necessarie.

Oggi a Barcellona Draghi ne ha parlato nel bilaterale con il premier spagnolo Pedro Sanchez e lunedì prossimo affronterà il dossier in un colloquio faccia a faccia con la cancelliera Angela Merkel. L’obiettivo è ridefinire l’accordo di Malta del 2019 ma creando un meccanismo quasi automatico di redistribuzione dei migranti salvati in Italia almeno tra un numero di paesi “volenterosi”, oltre all’Italia, Francia, Germania, Spagna, Malta, Romania. Draghi e il collega spagnolo Sanchez hanno convenuto sulla necessità per l’Unione europea di finalizzare il Patto per la migrazione e asilo, il cui raggiungimento «chiede necessariamente di tenere conto della visione dei Paesi di primo ingresso». In vista del prossimo Consiglio europeo Draghi e Sanchez condividono «l’urgente appello all’Europa per ottenere una risposta comune alla sfida delle migrazioni, bilanciando i principi di umanità, solidarietà e responsabilità condivisa».

Le imminenti elezioni in Germania rappresentano tuttavia un freno alla finalizzazione del Patto per la migrazione. Non è escluso però che Draghi possa strappare alla Merkel lunedì prossimo un mezzo impegno a non ostacolare più di tanto le strategie di Italia, Francia e Spagna. Dal canto suo il Governo italiano si sta muovendo per la gestione dei migranti provenienti dalla Libia favorendo quella stabilizzazione del Paese che possa portare al ritiro delle truppe straniere (russe, siriane e turche) alla ripresa degli investimenti economici e alla chiusura dei campi di detenzione. L’Italia lavorerà anche per favorire rimpatri assistiti attraverso finanziamenti delle agenzie delle Nazioni Unite e dell’Oim e per stringere accordi europei di riammissione con i paesi da cui originano i flussi migratori.

Se con la Germania c’è l’incognita elezioni con la Spagna di Sanchez l’intesa è totale: «La visione mediterranea e l’europeismo di Spagna e Italia sono due dei nostri punti di forza in Europa, dove contribuiamo tanto più quanto più uniti andiamo», affermano fonti diplomatiche. I due leader italiano e spagnolo hanno anche parlato dell’impegno a una ripresa economica e sociale che «deve essere inclusiva perché la coesione sociale è centrale e questo si riflette nei recovery plan». Entrambi puntano a «transizioni giuste, perché tutti i cittadini possano beneficiare senza eccezioni di una crescita che non deve dimenticare i più vulnerabili e che recuperi gli obiettivi di parità di genere, e di coesione sociale e territoriale».

Italia e Spagna, ricorda Draghi, «non sono solo unite da profondi legami storici, politici e culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa. La transizione ecologica, la digitalizzazione, la trasformazione delle nostre città. Insieme a Francia, Germania, e gli altri Stati membri vogliamo costruire un’Unione europea più moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud, e si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo».

