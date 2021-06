“A Taranto la combinazione tra piombo e arsenico ha effetti deleteri sul quoziente intellettivo dei bambini che vivono a ridosso dell’ex Ilva”

È la conclusione che si legge nello studio italiano pubblicato su Scientific Reports di Nature il 10 maggio scorso e mai reso noto finora nel nostro Paese. Tra gli autori c’è il professor Roberto Lucchini, che a ilfattoquotidiano.it spiega: “Questo lavoro evidenzia come le aree svantaggiate siano ad aumentato rischio di problemi neurocomportamentali oltre al rischio di minori capacità neurocognitive”

POLITICA BECERA PUNTO Ma l’acciaio serve o non serve al nostro paese? se serve e si deve produrre, visto che si parla sempre di aiuti all’imprese: invece di dare soldi sotto qualsiasi forma e spesso anche con sgravi fiscali perché la politica invece di dire chi inquina paga non si fa carico degli impianti di depurazione e far pagare alle imprese le imposte in modo progressivo come sancisce l’art. 53 Cost. prendendosi la propria responsabilità su qualsiasi tipo d’inquinamento. Fare il politico prendendo dai dieci ai ventimila euro e oltre al mese senza assumersi nessuna responsabilità, a chi è che non piacerebbe? ovviamente poi siccome tocca ai POLITICANTI FARE LE NORME … NOI DOBBIAMO VOTARE QUELLI GIUSTI …. la sinistra è debole e anche gli M5S sono dei “dispersi” PER MANCANZA DI competenza e non sanno da che parte girarsi, e se decidono di fare qualcosa sono disastri che pagherà il popolo …. ma mi pare che le DESTRE SIANO PIUTTOSTO COMPROMESSE con LA ?? IM – PRENDITORIA.

Io non ho , ovviamente , una risposta … ma penso …: TROPPI ANNI CHE IMPRENDITORI ( SPORCHI ) E POLITICANTI CORROTTI CI MARCIANO . ma non solo , se l’ ILVA DI TARANTO RAPPRESENTA UN “FATTO PESANTISSIMO ” SULL’OMICIDIO DI FATTO di lavoratori e abitanti di TARANTO — nell’intero TERRITORIO ITALIANO abbiamo tante piccole “TARANTO” che generano “RIFIUTI PERICOLOSI PER NOI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE ” DISTRUGGENDO LA “NATURA NEL SUO “INSIEME” …. nonostante alcuni angoli “per puro caso e fortuna” il MEDITERRANEO è DIVENTATA UNA PATTUMIERA TOSSICA . da ex praticante la disciplina ” subacquea” ho smesso DI esercitarla per ciò che negli ultimi anni ho trovato quasi ovunque …” UNA PATTUMIERA DI PLASTICHE E VARI VELENI ” dobbiamo “SPINGERE” UN NUOVO GOVERNO A PROVVEDERE …. perchè penso che se continuiamo così i miei nipotini non “POTRANNO MAI” GODERE DEL “MEDITERRANEO” CHE IO HO CONOSCIUTO per almeno 40 Anni e che sta lentamente morendo e con “LUI” le nostre “vite” —– BISOGNA FARE QUALCOSA …. e siamo già maledettamente MOLTO IN RITARDO. … MA QUALCOSA DEVE CAMBIARE …. BASTA AMICI DI BERLUSCONI DI SALVINI E DI CONTE o DI MAIO .. NEI GOVERNI cerchiamo di votare PERSONE “PULITE”E COMPETENTI.

VOTIAMO I BERLUSCONI I CONTE I SALVINI I DI MAIO LE MOLONI I DA LEMA &LETTA ….. NON cambierà nulla … certo , in assoluto non c’è la garanzia che una GOVERNANCE di altro tipo risolva “TUTTO” …. MA non cambiare solo per un dubbio ( CONTRO UNA CERTEZZA ) mi pare sbagliato ultima modifica: da

