Governo: Renzi, ‘tributo in Spagna a Draghi conferma che ne valeva la pena’

“Il tributo che le autorità spagnole hanno dedicato a Mario Draghi ieri dimostra una volta di più quanto sia più forte oggi l’Italia in Europa. Un Governo più capace, un Paese più serio. Ne valeva la pena”. lo scrive su twitter Matteo Renzi.

Draghi.”Devo dire che sono piuttosto commosso da questa onestamente inaspettata manifestazione d’affetto. Le parole che avete detto sono eccessive, secondo me, non ho mai pensato di aver ottenuto così tanto, ma grazie davvero”

LA GRANDE UMILTÀ DI UN PREMIER CHE CI RENDE TUTTI ORGOGLIOSI

Finalmente all’estero non ci ridono dietro,visti i vari berlsconi,giggino e avvocaticchio del popolo,poi leggi i soliti commenti dell’italiota medio,e capisci che devi sforzarti e non poco per non mandarli dove dovrebbero andare da soli.Non se lo avete capito ma senza Renzi forse non avremmo AVUTO Draghi. Poi se non vi va pazienza io ne sono entusiasta.E mi chiedo come fa Draghi, uomo capace e di cultura sopportare il nulla dei troppi altri ministri che sono al governo. Sopportare i loro litigi, i loro sputtanamenti, il loro vuoto. Invece di lavorare per il bene dell’ Italia, spettegolano gettandosi offese e rinfacimenti, raccontando frottole e facendo tante false promessse. Una classe politica da mandare a raccogliere pomodori nei campi.

