L’arroganza della malafede, su carta il Fatto Q. Travaglio. In TV Report del ras Ranucci..

LA “SACRALITA’” DELLE FONTI AVVELENATE.

Il punto è che Report è ritenuto impropriamente un programma di informazione, invece è un vero e proprio corso di formazione politica, che produce audiovisivi a tesi precostituite per colpire solo chi ritiene essere un avversario del potere grillino che lo usa per creare consenso a sé stesso delegittimando gli altri.

Paradossalmente starebbero meglio su Rai scuola, avvertendo gli utenti che si tratta di un corso di formazione politica del M5S pagato coi soldi pubblici.

Spacciano materiale di propaganda tendenziosa confezionato da professionisti, che tagliano, cuciono, montano e mentono, piegando dati e immagini prese dalla realtà per reinterpretarli secondo tesi precostituite e confezionate come verità rivelate.

Sollecitano i peggiori istinti voyeuristici di soggetti predisposti a vedere lo sporco in casa altrui per compiacersi della loro presunta pulizia, presentando il legittimo come illegittimo, a piacere.

Si coprono dietro il ruolo di giornalisti d’inchiesta, ma avete mai visto servizi di Report dedicati al M5S?

Eppure di materiale ce n’è, dai rapporti economici con la Cina, con le ramificazioni negli acquisti dei materiali anticovid al tempo di Conte e Arcuri, ai finanziamenti di multinazionali, al ruolo di Casalino per “orientare” i media costretti all’ossequio in cambio di benevolenza, ai rapporti tra Conte e i Servizi, con le relative compromissioni sia verso la Russia di Putin, sia verso gli Usa di Trump, con contorno di Bannon. Hai voglia!

Ora che il Tar del Lazio ha ordinato di consegnare i documenti redazionali, che riguardano un querelante che si è sentito diffamato da Report, dichiarano che non rispetteranno la sentenza e invocano la libertà di stampa e la “sacralità” della segretezza delle fonti.

Ma il Tar non ha chiesto di rivelare le fonti, ma i documenti sui quali Report ha costruito la sua inchiesta..

Siamo tutti uguali difronte alla legge o un giornalista può dire qualunque cosa – come sacrosanto – ma dopo non ha l’obbligo, come tutti, di renderne conto davanti a un giudice se qualcuno si è sentito diffamato da lui?

La libertà di stampa è libertà di espressione, e non risulta che Report sia stato censurato o chiuso, né che alcuno l’abbia chiesto. Ma dopo l’espressione ci si devono assumere tutti gli obblighi previsti dalla legge a dimostrazione della veridicità o meno di quanto affermato.

Soprattutto se le affermazioni sono state ritenute false e lesive dell’onorabilità di qualcuno deciso a difendersi.

O dovremmo stabilire che i giornalisti sono al di sopra della legge e liberi di diffamare chiunque senza renderne conto a nessuno, dal presunto diffamato al tribunale al quale si è rivolto per avere giustizia, e questo in nome della libertà di stampa?

Questo non sta scritto da nessuna parte, men che meno in Costituzione, che tutela la libertà d’informazione, ma anche quella del cittadino che non può esserne diffamato.

Sulla riservatezza delle fonti anonime, anche se il Tar non l’ha messa in discussione, c’è da dire che prima ancora che essere tutelata negandone la rivelazione fuori dalla redazione, va difesa dal giornalista che non la cita pubblicamente, ma cita i fatti da essa rivelati solo dopo averli riscontrati come veri da fonti pubblicamente attendibili.

Quindi se fai quel mestiere con onestà pubblichi cose che sei in grado di dimostrare come vere difronte a chiunque, non citi fonti anonime, col sospetto siano inventate, contando sul fatto che non sei tenuto a dimostrarne l’autenticità in nome di una blasfema “sacralità delle fonti”.

Per amministrare il “sacro” ci vogliono ben altre autorità morali che quelle dei compari di Report.

Ranucci! Esegue gli ordini! È un grillino, falso, sciacallo, diffamatore, giusto ma non direi che Report è un “corso di formazione politica”. La formazione politica ha un’accezione più nobile rispetto alle porcherie che produce Report…che ormai rappresenta, piuttosto, uno “strumento di propaganda politica” della Rai lottizzata dai 5stelle.Ancora per poco, sta arrivando super Mario. NO. Io non demonizzo il mezzo, se ci pensate è lo stesso che ci permette di confrontarci. Ma è assurdo che una trasmissione che si dice depositaria della giustizia, permetta che si dicano tante corbellerie balle. Io ritengo che la moderazione dei social sia ampiamente sottostimata e che questa cosa potrà durare ancora per poco. Tra l’altro report farebbe bene a continuare la sua (pseudo)opera di informazione anche moderando i commenti sulla propria pagina facebook. non si può fare i duri e puri e poi lasciare che vengano dette tante inesattezze, per giunta spesso con un linguaggio violento da parte propri fan.

