Ranucci: “Non sveleremo le nostre fonti” che bella democrazia mascherata da giustizialismo.

Una sentenza del tribunale amministrativo regionale ha dato ragione ad Andrea Mascetti professionista di area Lega: potrà accedere agli atti in possesso della redazione di Report, relativi alla puntata ‘Vassalli, valvassori e valvassini’ del 26 ottobre 2020. Viale Mazzini annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Il conduttore della trasmissione: “Sentenza gravissima che viola la Costituzione e la libertà di stampa”

A me pare di capire che Report dovrá far vedere gli atti che cita nel suo servizio non svelare nomi di persone che hanno eventualmente dato delle informazioni. Se fosse in questi termini non ci vedo niente di male. Se Report cita delle consulenze perché non fare vedere i riferimenti.

La Rai è un ente statale. Agli enti statali si applicano le regole di totale trasparenza della Pubblica Amministrazione. Se quelli di Report non vogliono essere sottoposti a queste regole, possono lavorare in un’impresa editoriale privata o crearsela da soli.

Una notizia per te e per Ranucci: “libertà di stampa” NON significa libertà di sparare sciocchezze a ruota libera SENZA doverne (eventualmente) rispondere. Lo so, è difficile da comprendere per chi ignora il significato della parola “faziosità”. Purtroppo, l’ordine dei giornalisti è legato mani e piedi ai poteri forti che, peraltro, sono i proprietari (editori) del 90% dei principali giornaloni. Altro che libertà di stampa….A cosa serve accusare se poi non si forniscono le prove di quanto sostenuto , a maggior ragione quando si è stipendiati da un ente pubblico che “dovrebbe ” essere imparziale. Così facendo il sospetto che sia solo un sporca manovra politica è più che giustificato.

Bisogna attendere gli altri gradi di giudizio, dopo di che se al sig. Ranucci verrà riconosciuta la ragione avrà tutto il diritto di tenersi per se le sue fonti, altrimenti mi spiace (anzi non mi spiace per niente) ma dovrà consegnarle a chi ne ha fatta richiesta. Troppo bello essere dalla parte dei magistrati quando attaccano i partiti di cui siete ostili, e invece fare le barricate quando una sentenza vi da torto. “Grande Sigfrido, siamo tutti con te” parla per te e per i quattro gatti che ancora votano i PDIOTI e 5 stalle.

INVECE l’asservimento del GIORNALAIO FQ alle TOGHE, va benissimo vero?? Quanto e’ SBAGLIATO che i magistrati POLITICIZZATI intervengano nell’azione governativa, inventandosi dei reati di sana pianta, come nel caso di RRNZI & MARIA ELENA BOSCHI ?? E tutto cio’ solo al fine di fermare per via giudiziaria un aversario politico, che il partito (SOSTENUTO da quei giudici – ripeto POLITICIZZATI) non riesce a farlo nelle urne.

Asservire certa politica, certa Magistratura e i Media, era il piano della P2 di Gelli, che con questi obiettivi primari voleva riordinare lo Stato all’insegna dell’Autoritarismo, con un’impostazione selettiva e classista dei percorsi sociali. Adesso GRULLANDIA&PDIOTI continua a percorrere questa strada in mille modi diversi, per cancellare la democrazia , per arrivare al potere riportando il fascismo (DI STREMA SINISTRA E ESTREMA DESTRA.I DUE POLI SI ATRAGGONO.PARLO DI PDIOTI& GRULLANDIA) al comando di questo paese, cancellando il sangue e i sacrifici di milioni di Italiani che ci hanno donato la Libertà di pensiero e di parola ..

La maggior parte del giornalismo italiano è stato sempre schierato, il conclamato cerchiobottismo incline alla cortigianeria. Il quale, per facilitarsi la carriera, difficilmente rompe le uova nel paniere altrui, a meno che risulti imbarazzante non farlo. Il giornalismo d’inchiesta, professione normalmente accettata in molti paesi democratici, risulta alquanto ostica da digerire a buona parte della politica nostrana. Il motivo principale credo sia il non aver mai affrontato ed estromesso dalle istituzioni repubblicane quelle organizzazioni d’intelligence deviate, al servizio di poteri occulti, il cui interesse principale è quello di favorire il proprio esecrabile tornaconto, attraverso l’asservimento di una politica miope e interessata allo sterile carrierismo personale…….sapete cos’è il tragico in tutta questa storia ?…Che non vi accorgete che il LUTTO riguarda tutti !!…Ma mentre quelli che voi considerate “AMICI” hanno ben chiaro a cosa si stia andando incontro voi, ignari e felici, lo prenderete comunque sotto la coda ma convinti che vi stiano pure facendo un favore e che sia per il vostro bene !! Chi sa perché tutti i mafiosi, corrotti e quindi condannati e pregiudicati, trafficanti sono tutti di GRULLANDIA & PDIOTA, CIOE ESRTEMISTI DI DESTRA E SINISTRA CONGIUNZIONE DI UN CERCHIO, impeccabili per Paesi e civiltà medievali? Chi sa perché anche il livello culturale di chi li vota è imbarazzante? GRULLO& PDIOTA, Acculturati di più così sarai più libera di capendo e libera di decidere.

Si è sempre detto che la stampa e i media in generale devono svolgere il compito di controllori del potere a favore di chi il potere lo subisce e non ha altri mezzi per difendersi da eventuali abusi. E come si fa ad eseguire tale compito? Con inchieste e raccolta di informazioni ottenute in qualche modo da coloro che le detengono e che temono rappresaglie del potere stesso. Pochi sono i giornalisti seri, non venduti o al servizio dei potenti di turno. In Italia quasi tutti i giornali sono di proprietà di imprenditori con interessi perlopiù distanti dalla carta stampata e che si improvvisano editori a favore di se stessi (vedi casi Elkan-Repubblica, Caltagirone-Messaggero etc.). Se ora si vuole togliere la libertà di inchiesta obbligando quei pochi cronisti di media non asserviti a divulgare le fonti, allora alla già gravissima crisi di vendite di molti giornali – peraltro con sussidi statali – avari di notizie sul potere, si aggiungerà anche l’oscuramento effettivo delle rare trasmissioni tv pubbliche con una certa libertà di cronaca ma con le fonti da dove arriva e da chi la denuncia.. La chiameremo ancora la cronacademocrazia??

