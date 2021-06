UN UOMO E UN PARTITO SOLO…… CHE HA TUTTI CONTRO!!!!!

VI È UN UNICA RISPOSTA A TUTTO QUESTO.

STA FACENDO IL PERCORSO GIUSTO. HA UNITO IL DIRE CON IL FARE..

A MATTEO E ITALIA VIVA NON IMPORTA LA POLTRONA. LUI LORO NOI VOGLIAMO CAMBIARE IL SISTEMA.. IL PAESE. A MATTEO A ITALIA VIVA A NOI RENZIANI IMPORTA IL PAESE E GLI ITALIANI!!!!!!

Vedendo come il Presidente Mario Draghi porta avanti il NOSTRO ORA suo programma, quando sento parlare i cosiddetti politici vecchi e nuovi mi viene il mal di stomaco. Questi parlano sparlano per dimostrare che sono i più bravi,poi vanno da Draghi come cagnolini due minuti dopo fanno il contrario di tutto, se questi sono coloro che dovrebbero condurre il paese alla rinascita Dio ci salvi. Draghi deve governare per minimo dieci anni altrimenti addio Recoveri, addio ripresa economica, che brutta situazione. Rendervi conto di cosa sta accadendo nel ns paese, non passa giorno che non ci sia un omicidio di uomini che uccidono mogli e figli una strage figlia di una situazione non compresa nel tempo dalla politica, è voi pensate che a breve possa migliorare ? Scordatevelo è un fatto culturale e certe situazioni potranno migliorare ma servono scelte politiche mirate al bene della famiglia.

Le primarie di Bologna assumono una valenza che va oltre i confini Emiliani. Letta ha detto che se vincerà Isabella Conti sarà la fine della sinistra. La cosa mi pare un po’ esagerata. Lo scontro è tra una sinistra massimalista che guarda agli anni 70, che a Roma sospende chi osa criti care Bettini, chi a Bologna vorrebbe espellere chi nel Pd appoggia la Conti e chiede soccorso ai 5s, e la sinistra del fare, quella che ha fatto gli asili gratis, quella che si è opposta alla lega cooperative che voleva una mega colata di camento, la sinistra ecologista che recupera spazi verdi e si oppone al consumo del territorio, la sinistra che fa un accordo con la ASL per le ostetriche a domicilio, la sinistra che premia il talento ma non lascia indietro nessuno, la sinistra che aumenta il numero di alloggi per gli studenti che vengono da fuori e non possono permettersi di pagare affitto, ecc. Se a prevalere sarà la sinistra rappresentata dalla Conti, sarà un bene per Bologna, per L’Italia e anche per il Pd. Ps Isabella Conti ha fatto sapere che se dovesse perdere sarà a disposizione di Lepore, lepore, dopo aver invocato “purghe”, tace. Per ora 1a 0 per la Conti.

