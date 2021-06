COSI’ SI CAPISCE MEGLIO COSA E’ SUCCESSO A BOLOGNA

Da sola, con il coraggio delle proprie idee e capacità, contro tutti, ha ottenuto il 40% dei consensi. Lo considero un ottimo risultato.

RENZI È AL 2% MA VISTO LA CLASSE POLITICA DI BASSO LIVELLO CHE ABBIAMO GLI BASTA PER DECIDERE CHI DEVE GOVERNARE IN ITALIA E LA SUA CANDIDATA A BOLOGNA HA PRESO IL 40% …. DECIDERÀ LUI SE LEPORE FARÀ IL SINDACO O DOVRÀ ANDARE A CASA…AMEN QUESTO LA DITTA L’HA MESSO IN CONTO.

I bolognesi devono prendere atto che Matteo Lepore di suo non ci ha messo nulla, sarà schiavo dell’apparato sconclusionato che lo ha sostenuto ed al quale dovrà pagare un prezzo che peserà sulla città di Bologna e sui cittadini! Con Isabella Conti , i cittadini e le cittadine, hanno perso l’occasione di essere liberi e protagonisti della vita della loro comunità! Non ho visto le donne che contano (?) nel PD spendere una parola vera nei confronti di Lepore, ma il silenzio sulla Conti è stato assordante! perche la…professionalità ed onestà, difficilmente trovano diritto di cittadinanza nell’agone politico, ove continuano a prosperare i caimani ed i mestieranti. La FORTUNATA presenza di DRAGHI, È STATA TOLLERATA E SUBITA IN QUANTO LA SITUAZIONE ERA INSOSTENIBILE E NECESSITAVA UN DEUS EX MACHINA….ANCHE SE OCCASIONATO DALL’ODIATO RENZI.

La ditta contro una singola guardatevi allo specchio e sputatevi in faccia da soli come al solito il rinnovamento non è per voi comunistoni vecchia fattura il progressismo non sapete cosa sia la trasparenza non è per voi solo giochi di palazzo e correnti che dettano la linea .

MA!L'errore è stato farla partecipare alle primarie. Farla giocare con regole e trucchi stabiliti da altri e con un risultato già prevedibile. Eallora! Dopo la farsa delle primarie PD, invito Conti a fare come Calenda una lista per conto suo e lasciare il PD è i 5stelle al loro destino perdente.Cara Isabella esci velocemente dal quei broglio del PD e Company, più che mai arrivati in fondo alla luce, pagheranno decisamente i disastri fatti, forza Italia Viva.

PS: Un pensiero sulle FALSARIE DOI ROMA MA IN GENERALE DELLE FALSARI DEI PDOTI! Praticamente prendono un nome a caso, una pedina sacrificale, come avvenuto già per Giachetti e lo candidano contro voglia. Poi creano le solite inutili (FALSARIE) primarie del PD tra il candidato che LORO voglio mettere e 2 o 3 Rodotà. Voilà vince il loro candidato.

Che poi TUTTE le (FALSARIE) primarie del pd, sia politiche che amministrative in un modo o nell’altro TUTTE cadono per volontà politica e mai per scadenza naturale. Buffonata.

L’unico che vuole davvero governare Roma è Calenda. Gli altri sono stati buttati lì a caso per scaldare poltrone e lasciare lo status quo.

Se poi Calenda sia davvero in grado di cambiare una città distrutta come Roma, quello è tutt’altra storia. I casi tipo Marino possono sempre ripetersi

COSI' SI CAPISCE MEGLIO COSA E' SUCCESSO A BOLOGNA

