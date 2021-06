L’Italia, il futuro, il digitale – con Matteo Renzi e Vittorio Colao

Matteo Renzi e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, vi aspettano lunedì 21 Giugno, alle 18.30, per parlare di futuro e digitale.

L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook di Matteo Renzi.

“Cominciata il primo giorno di primavera, si conclude oggi, insieme alla stagione a cui si è ispirata una bellissima esperienza di confronto promossa da Italia Viva. Tre mesi con oltre 500 eventi, on line e in presenza -quando è stato possibile -, a cui hanno partecipato oltre 100mila persone, tra quelle registrate ai singoli webinar, le dirette social e le centinaia di relatori. Sarà proprio Matteo Renzi, che ha lanciato la “Primavera delle Idee” durante la quarta assemblea nazionale di Italia Viva, a chiudere questa maratona di confronti sui contenuti alle 18.30 con un dialogo sul tema dell’innovazione e del futuro dell’Italia con il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao”.

Lo annunciano i responsabili organizzazione di Italia Viva Sara Moretto e Luciano Nobili.

“In questi ultimi mesi di limitazioni non abbiamo voluto rinunciare all’iniziativa politica aprendoci a tantissime realtà civiche, professionali, esterne ai partiti ma fondamentali per la ripartenza del Paese, ponendo le basi per un lavoro che proseguira’. Siamo stati l’unica forza politica – sottolineano – che ha messo in campo un’iniziativa così diffusa e costante. Un ringraziamento va ai nostri coordinatori territoriali e iscritti che hanno investito energia e passione in un momento così complicato, ma anche a tutte le donne e gli uomini che, con entusiasmo, hanno mostrato interesse e desiderio di confronto. Sanità, Transizione ecologica, infrastrutture, politiche per la famiglia, fiscalità, digitalizzazione sono alcuni dei temi più trattati, in coerenza con le nostre principali battaglie nazionali dal piano Shock al Family Act, fino a Sanità 2030.

Ora è il momento di tradurre le idee in progetti concreti, lo faremo attraverso i “Cantieri del futuro”, e a tante iniziative che proseguiranno, insieme”.

“Per Italia Viva la politica è un processo che comincia con l’ascolto, la condivisione di idee, e prosegue con la scrittura di proposte che possano essere realizzate nelle istituzioni. Alla Leopolda è nato il Family Act, ora andiamo avanti con le altre nostre proposte, come quelle per i giovani che abbiamo presentato in questi giorni. L’inizio dell’estate rappresenta non solo la ripartenza del Paese ma anche una nuova stagione di impegno politico che vede Italia Viva protagonista”,

