Oggi tutti i grillini ad invocare la libertà di stampa, mentre alle loro convention i giornalisti vengono cacciati (come successo a Jacopo Iacoboni de La Stampa), insultati e minacciati (Michele Serra o Gad Lerner) o inseriti in liste di proscrizione sul blog di Grillo.

SI METTE MALE PER #REPORT, L’AVVOCATO #MASCETTI AVRÀ ACCESSO A TUTTO IL MATERIALE IN POSSESSO DEL PROGRAMMA E POTRÀ ANCHE ACCERTARE METODI DI ACQUISIZIONE LOSCHI..lo avevo detto che con la sentenza del Tar dovevano aderire alle richieste dell’avv di Nobili. ora per loro si fara dura. Ma loro i falsari della realta democratica. Dico io purtroppo (POVERINI DEMOCRATICAMENTE) hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato , sempre nascondendosi dietro la ” libertà di stampa ” che in questo caso è diventata libertà di diffamazione .Speriamo che anche il Consiglio di Stato dia loro torto , ma soprattutto che questo consiglio di amministrazione della Rai si faccia presto a rimuoverlo a calci in culto .

Ranucci e chi lo gestise non vuole assumersi le sue responsabilità,troppo facile sparare nel mucchio senza rivelare il percorso. Tu e F.Q avete messo a rischio la libertà di una persona che stava con un conoscente alla luce del sole ,ora vi caricate sulle tue spalle tutta la colpa ,non avete altra scelta. Ora voglio vedere come la prende il TAR sono proprio curioso .

Loro pretendono di diffamare le persone liberamente, la libertà di stampa, la libertà in genere, carissimi buffoni, significa il rispetto delle persone, innanzitutto

Report & F.Q hanno divulgato notizie che si chiede debbano essere verificate.Lo dice una sentenza del Tar, non Sigfrido o Travaglio ! Stato di polizia è diffamare, e serve condannare con modalità severe la setta mediatica 5stelle! Capire come stanno le cose invece è libertà é garanzia! Nessuno, dico nessuno deve e può inventare per denigrare e diffamare l’avversario politico! Questo è uno stato di diritto non uno stato alla Girolimoni di Grullandia!

Questi ominicchio, come qualche suo omologo di un giornalaccio, vuogliono la libertà di diffamare impunemente le persone contrarie alla loro posizione politica! Li abbiamo sempre invitati a fare inchieste anche contro la loro, ormai evidente, parte politica: i 5* e la sinistra! Nulla! È questa la loro libertà di stampa? SCOMPAIANO DALLA CIRCOLAZIONE, INDEGNOI!!!

SI METTE MALE PER #REPORT, L’AVVOCATO #MASCETTI AVRÀ ACCESSO A TUTTO IL MATERIALE IN POSSESSO DEL PROGRAMMA E POTRÀ ANCHE ACCERTARE METODI DI ACQUISIZIONE LOSCHI.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo