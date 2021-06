BOLOGNA, TORINO, ROMA: TEST DI INTELLIGENZA CIVICA OLTRE CHE POLITICA.

Bologna è un caso politico che insegna molto a tutti. Ma le lezioni vanno apprese.

Una candidata giovane e di sicura sensibilità riformista e comprovate capacità di governo ha sfidato, praticamente da sola, il più potente sistema di potere locale consolidato da oltre 70 anni di governo.

Poteva farlo contrapponendosi frontalmente a quel sistema, denunciandone la stanchezza dalla quale immagina di scuotersi smottando verso il M5S.

Invece ha scelto di sfidarlo dall’interno, partecipando alle primarie del centro – sinistra, preferendo scuotere l’elettorato di quel sistema, un elettorato dormiente, ma sano, indicandogli una alternativa non di contrapposizione o di scontro, ma di forte innovazione politico – amministrativa, con un chiaro segno correttivo delle scelte dell’establishment bolognese.

Il quale, però, ha vinto le primarie, ma nella patria del “socialismo locale” avere la certificazione che il 40% del proprio elettorato chiede un cambiamento non è una vittoria facile da gestire.

Fosse stato il 4% si sarebbe potuto ignorare, ma non tenere conto di quel 40% potrebbe essere fatale. Chiunque faccia politica con la testa e non con la pancia lo capisce.

Infatti la prima dichiarazione politica del vincitore è stata una richiesta di collaborazione unitaria a Isabella Conti, che ha risposto assicurando lealtà all’impegno preso partecipando alle primarie, ma al tempo stesso confermando le intenzioni programmatiche espresse da quasi la metà degli elettori bolognesi che l’hanno sostenuta.

E questo si può fare in un unico modo, offrendo a quegli elettori la possibilità di ritrovarsi e far valere le loro idee votando per una lista civica promossa da Isabella Conti come componente dello schieramento di centro – sinistra per respingere l’assalto della destra a Bologna, ma anche per far pesare quelle idee, in modo determinante, nella futura giunta di coalizione.

Non si tratta, solo, di un problema di lealtà e coerenza con la scelta di partecipazione alle primarie. I riformisti non sono un gruppo di giocatori infantili e isterici che scappano col pallone dopo avere accettato di giocare una partita se poi si mette male.

Altrimenti si sarebbe dovuto fare come, giustamente, Calenda a Roma, che non ha partecipato alle primarie. Ma i casi sono del tutto differenti, le comunali non sono le politiche e le differenze vanno considerate con attenzione, intelligenza politica e non ultimo anche con rispetto per i cittadini.

Al contrario, si tratta di capire che la partita per il Comune di Bologna non è messa per niente male e che la giusta delusione per non avere il candidato sindaco migliore, può risolversi ora con l’avere una Giunta migliore. Non relegando quel 40% in una ridotta minoritaria, come fecero in altre circostanze gli “scappati di casa”, perdendo.

Una lista civica Conti nel centro – sinistra può conquistare la maggioranza relativa in consiglio comunale e in Giunta, segnando fortemente e positivamente la nuova amministrazione bolognese.

Questo, peraltro, non farà piacere a chi ora preferirebbe togliersela dai piedi.

Alcuni, non senza motivo, storcono il naso per la presenza del M5S. Credo che anche su questo occorra intendersi.

Il M5S è il secondo problema per l’Italia che vuole cambiare e per i riformisti che vogliono rappresentarla.

Il primo problema è il PD, la sua perdita identitaria e la sua confusione politica e programmatica. Una trappola per milioni di cittadini spaventati dalla destra che, per pigrizia politica ed esaurimento di certezze, preferiscono delegare il futuro rannicchiandosi nel chiuso di un partito safety room.

Non capiscono, quei cittadini, che la scelta giusta è quella fatta da quel 40% di bolognesi, cioè dare forza ai riformisti, a Bologna nel centro – sinistra, imponendo al PD la loro presenza più grande di quella del M5S, a Torino con la scelta coraggiosa di Russo per un centro – sinistra senza M5S, a Roma con Calenda, alternativo alla sclerosi dei tre vecchi schieramenti falliti, in una città più distrutta delle altre.

La strada è lunga e difficile, ci vuole intelligenza e coraggio e chi non ce l’ha ha tutte le condizioni per darseli.

ORA! Penso che il 40% dei riformisti che hanno votato Conti debba far valere la loro forza e sopra tutto le loro idee. Sono d’accordo di partecipare con una lista civica all’interno del centro sinistra ma , nello stesso tempo, il Pd deve prendere le distanze dai 5s. Non si può avere “capra e cavoli”

Spero vivamente che la grande intelligenza e capacità amministrativa di Isabella Conti siano valorizzate.

Da sola, ha fatto un miracolo portando a casa un 40% per niente scontato.

C’è da dire che a Bologna si cade in piedi ( cerco sempre di essere obiettiva e mai tifosa) perché anche Matteo Lepore è un buon amministratore, per quanto i toni e gli inquinamenti di questa campagna elettorale non mi siano piaciuti per niente.

L’ entrata a gamba tesa di Conte pochi giorni prima delle primarie la dice lunga sulla correttezza del ” movimento “.

Le alleanze si fanno, eventualmente, con il candidato designato a bocce ferme e non durante la corsa.

Personalmente, darei un braccio per vedere una lista civica Conti e tagliar fuori i 5 stelle dal consiglio comunale.

Non so quanto però sarebbe compresa dalla città: la grande correttezza di Isabella nel partecipare alle primarie ( se si fosse presentata da subito come indipendente avrebbe sicuramente goduto dell’ ” effetto Guazzaloca”)

potrebbe essere vanificata.

Da Bologna è tutto. È vero, se avesse voluto più autonomia, avrebbe dovuto fare come Calenda a Roma. Non partecipare alle primarie. Ma il dato ha comunque cambiato la realtà. Il 40% del PD a Bologna significa avere la maggioranza in città e fare il sindaco, con l’offerta politica che ha ben rappresentato. Ciò significherebbe mutare radicalmente il corso della politica italiana. Vogliamo far finta di niente? È roba di pancia?! Ora, anche se volessimo stare dentro questo perimetro fatto di “lealtà/primarie/centrosinistra e bla..bla” una soluzione politica interessante è ancora possibile: presentarsi con una lista civica, raccogliere i voti da tutte le parti (cosa possibile) e andare semmai al confronto con Lepore a bocce ferme, sempre che non raccolga più voti di tutti già al primo turno. Cosa possibile. La condizione al contorno dovuta al fatto di aver partecipato alle primarie mi rendo conto che è molto forte, ma la posta in gioco lo è di più.

