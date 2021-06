Lettera del Vaticano contro il ddl Zan: “Fermatelo, viola il Concordato”

“Nota verbale” consegnata dal delegato del Papa agli Esteri, Gallagher, per fermare la legge contro l’omotransfobia

Non voglio entrare nel merito della legge perche’ non conosco a fondo il testo , ma che le nostre leggi , leggi dello stato italiano , debbano essere oggetto di interesse e di censure da parte di uno stato estero e’ SEMPLICEMENTE DISGUSTOSO E DISONOREVOLE PER IL PAESE .

COME SI Permettono questi signori di intervenire e indicare cio’ che e’ giusto o sbagliato . Stracciamo il Concordato e DATECI UNO ZAPATERO , l’ex Primo ministro spagnolo che ha asfaltato le gerarchie cattoliche della Spagna .

Consiglio spassionato: prendersi il tempo di leggere bene il DDL Zan, facendo lo sforzo di analizzare il testo senza pregiudizi, antipatie o simpatie verso la chiesa cattolica, luoghi comuni di vario tipo. Semplicemente conoscere e capire il testo in sè, per essere consapevoli degli effetti, che possono piacere o meno. Non lo fanno in molti, purtroppo. È uno dei danni della comunicazione sui siti internet, ci si accontenta di notizie predigerite, leggendo in definitiva solo i titoli degli argomenti e non si cerca abbastanza di approfondire e di avere solide ragioni per fare scelte anche importanti. Io l’ho letto ma non ho aprofondito, ma onestamente non vedo in nessun articolo un attacco alla libertà, in quanto si limita ad estendere la legge Mancino. I vari articoli infatti aggiungono parole qua e là a leggi presistenti. Quindi o già le leggi preesistenti violavano le libertà di pensiero (non mi pare, ma se sì allora si dovrebbero lamentare di quelle non di questa), oppure le obiezioni alla legge reggono poco, tra l’altro c’è un articolo che garantisce la libertà di pensiero e parola (cosa che altre leggi di questo tipo non fanno), quindi più garantista. E il discorso delle scuole non regge. La formulazione dell’istituzione della giornata per la memoria dice praticamente le stesse cose non mi pare che il Vaticano si sia mai lamentato del fatto che viola il Concordato.

ORA: Che le gerarchie vaticane si intromettessero nella nostra vita civile per l’ennesima volta e veramenta VERGOGNOSO.Siamo uno stato a liberta’ vigilata? Questa continua interferenza e’ umiliante e degradante per il nostro paese . Abroghiamo il Concordato!

Ora BASTA! Sono i cattolici e le,loro gerarchie a intromettersi continuamente nella vita degli italiani . Lo stato legifera per TUTTI , poi le gerarchie vaticane indicheranno ai loro seguaci la linea danseguire .

NON VI SFUGGE CHE STA SUCCEDENDO IL CONTRARIO . LE GERACHIE VATICANE VOGLIONO IMPORRE A TUTTI IL LORO PUNTO DI VISTA .Bisogna abolire il concordato, non è più ammissibile che i cittadini italiani debbano pagare con le proprie tasse una organizzazione parassitaria, truffaldina, un potere occulto che condiziona lo Stato e la vita delle persone. SONO Gli unici che vogliono introdurre forme di imposizione ideologica sono i clericali e i bigotti di destra, terrorizzati dalla libertà, dai diritti individuali e incapaci di esprimersi se non tramite insulti e minacce.E il PD nulla da dire? cioè la sinistra che ormai si è genuflessa alla Chiesa non ha davvero nulla da recriminare contro questa ennesima ingerenza della Chiesa? Quando vi decidete, politici italiani, a revisionare i Patti Lateranensi e fare in modo che la Chiesa non si permetta mai più di mettere bocca sulle leggi di uno Stato Estero come lo è l’Italia per il Vaticano? BASTA VATICANO! È ora di abolire il concordato e con esso tutti i privilegi vergognosi di cui il Vaticano gode in Italia. I preti pensino a dire messa per quei pochi che ancora vanno in chiesa, e non si permettano di mettere becco nelle leggi della repubblica italiana. Il nostro paese ha pagato un prezzo fin troppo alto nei secoli per aver avuto la palla al piede della Chiesa. I prelati facciano il loro mestiere, i politici facciano il loro cioè votare questa legge. Il problema non sono certi cardinali ma anche chi espone crocifissi in nome della Patria, famiglia e Dio. Qui non è più una presa di posizione del mondo cattolico; peraltro già espressa varie volte come è giusto che sia. Si tratta della interferenza di uno Stato negli affari di un altro Stato. Sovranisti dove siete?

