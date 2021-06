Diciamo la verità.Letta si è preso una bella palata sui denti, dimostrando (ancora una volta) la sua pochezza come uomo politico. Ora “apre al dialogo”…. Bella forza! Non ha alter.native

L’ipocrisia di Letta sul ddl Zan

A breve, dovrebbe essere portata all’attenzione del premier Mario Draghi e del Parlamento italiano.

È bastato l’intervento del Vaticano per far ammorbidire le posizioni intransigenti del segretario del Pd sulla legge contro la transomofobia.

“Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato”, sarebbe un passaggio del documento in questione

Si tratterebbe “nota verbale”, ovvero una comunicazione formale redatta in terza persona e non firmata consegnata al primo consigliere vaticano e che, ora, si troverebbe già sul tavolo del gabinetto del ministero degli Esteri.

Se ne è parlato anche su altri media

Rimaniamo favorevoli a queste norme e al ddl Zan ma siamo sempre stati aperti al confronto in Parlamento L’ANALISI Ddl Zan, per gli avvocati cattolici se non si aggiusta il testo. (Il Messaggero)

Secondo la Santa Sede, la proposta ora in approvazione al Senato metterebbe a rischio alcune prerogative assicurate dall’accordo con l’Italia. Mai la Santa Sede è intervenuta nell’approvazione di una legge italiana esercitando formalmente le facoltà che le derivano dai Patti Lateranensi. (Sky Tg24 )

Maggioranza di governo in fermento. “Noi sosteniamo la legge Zan e, naturalmente, siamo disponibili al dialogo – ha commentato il segretario del PD, Enrico Letta –. Lo Stato Vaticano ha chiesto formalmente di modificare il ddl Zan. (La Luce di Maria)

La replica di Letta (Pd). “Siamo pronti a guardare i nodi giuridici, ma il ddl Zan è una norma di civiltà”: è la risposta del segretario del Pd, Enrico Letta. Salvini (Lega). “Stop e revisione del Ddl Zan (QUOTIDIANO NAZIONALE)

Il Vaticano ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare il ddl Zan, il disegno di legge contro l’omofobia. È stata per questo consegnata all’ambasciata italiana presso la Santa Sede una nota a firma del Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher. (Il Mattino di Padova)

Oggetto dello scontro sono principalmente due punti del ddl Zan: quello che riguarda l’estensione della legge Mancino e quello che riguarda la protezione delle persone transgender. È una distinzione fondamentale: la propaganda è, secondo la Cassazione, qualsiasi «divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare» le convinzioni altrui. (Corriere della Sera)

Enrico Letta apre al dialogo “sui nodi” del ddl Zan dopo la mossa del Vaticano.E la Lega vede lo spiraglio. Ostellari: “Sediamoci al tavolo”. Faraone: “Ora cosa dicono i pasdaran?”

Diciamo la verità.Letta si è preso una bella palata sui denti, dimostrando (ancora una volta) la sua pochezza come uomo politico. Ora “apre al dialogo”…. Bella forza! Non ha alter.native…. c’è buona parte degli anziani cattolici che votano PD ma non vogliono il ddl zan, se il PD va controcorrente perderà buona parte dell’elettorato cattolico!!!

insomma…. volevate un PD in orbita nel mondo cattolico??? ora ne pagate le conseguenze!!!! E PENSARE CHE UNA STTIMANA FA! Letta aveva chiesto ai suoi (leggi: imposto) di approvarla così com’è, senza modifiche, visto che era considerata sia una prova di forza sia una battaglia di civiltà assoluta, sulla quale non si poteva negoziare.Ora la Chiesa dice “bau” e la battaglia di civiltà è già negoziabile.

Siete ipocriti. La legge per come è scritta ora non impedisce nessuno di esprimere la propria opinione su niente, non c’è articolo che lo vieti, ciascuno potrà continuare a dire quello che vuole (C’è un articolo specifico che la garantisce), esattamente come avviene con la legge Mancino – che non è neppure un articolo simile – (poi se molti vogliono continuare a fare azioni discriminanti senza ripercussioni allora è ovvio che questa legge limiti la loro libertà di discriminare, che è cosa ben diversa dalla libertà di pensiero o espressione). Perlaltro perchè il Vaticano non ha tirato fuori la questione Concordato quando è stata istituita la Giornata della memoria che va celebrata nelle scuole? O Anche quella viola in concordato, e allora faccia richiesta formale di toglierla, o non lo viola neppure questa legge, e allora sono falsi come Giuda. Ma si sa l’ipocrisia e la malafede vanno a braccetto.Sarebbe un bene a insistere sui fatti; una battaglia giusta contro i pregiudizi e le falsità. Ancora oggi Salvini parla di “gender a scuola”; cosa voglia dire non si sa. Eppure tanti ripetono a pappagallo simili idiozie.

Diciamo la verità.Letta si è preso una bella palata sui denti, dimostrando (ancora una volta) la sua pochezza come uomo politico. Ora "apre al dialogo"…. Bella forza! Non ha alter.native

