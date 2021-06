Il nemico da battere a Bologna è QUESTO PD!!!!! Pertanto si alla Lista Civica autonoma Conti in alternativa a Lepore!

Adesso occorre analizzare con freddezza come valorizzare e rendere condizionante a Bologna e un grande punto di partenza a livello nazionale quel bel 40 e piu% che si è espresso nella città degli asinelli.

Dovremmo smetterla con qs schizofrenia. Il Pd nn è un partito di sx Riformista. È un miscuglio, di tutto un po’, in cui la linea che prevale è : occupare il potere a tt i livelli, costi quel che costi. Allora perché cercarli come alleati? Perché abbiamo il(supposto) 2 % e da soli nn andiamo da nessuna parte? Nn mi convince. Bisogna ragionare avendo come bussola la vocazione maggioritaria. Se vogliamo far allontanare da quel corpaccione(morto) I sinceri riformisti, dobbiamo evidenziarne limiti e contraddizioni e smetterla di fare gli “offesi” quando ce le suonano. Così nn si va da nessuna parte. Il Pd è – x noi – un avversario, come e peggio degli altri. Basta con lo “gne gne” quando rivela la sua vera natura. Anzi, a noi fa comodo(politicamente) che la rivelino. Perciò attacchiamoli a testa bassa e strappiamogli dalle grinfie i tanti riformisti che ancora credono in quel cadavere di partito.

L’IMPEGNO ORA E’ FAR VALERE QUEI VOTI.

Quella di Isabella Conti è stata una bella battaglia politica che ha avuto al centro il suo impegno civico per una Bologna migliore.

Questo era il senso di quando fu proposta come candidata unitaria di un nuovo centro – sinistra per rilanciare una città più o meno placidamente addormentata sui suoi antichi allori.

Questo è quello che chiede quel 40,5% di cittadini bolognesi. Un consenso enorme conquistato senza l’appoggio di alcun apparato di potere, che solo chi non conosce le vecchie regole della politica, ancora forti, e il sistema economico – sociale emiliano e bolognese, può ignorare.

La storia di Isabella testimonia che, da sempre, non si è messa in gioco per testimoniare semplicemente l’esistenza di un’idea contrapposta ad un’altra, ma per far sì che quell’idea cresca e continui a camminare, nelle sconfitte come nelle vittorie, e il grande consenso ad essa non si disperda, ma pesi per quello che vale e che rappresenta.

Questo comanda di fare la buona politica se si crede che quel 40,5% di cittadini abbiano il diritto di essere rappresentati nel governo della città, per quello che pensano e desiderano, deludendo chi immagina che si possano archiviare. Troppo comodo.

Per questo credo che Isabella debba continuare la sua battaglia, consolidando quel consenso in una lista civica come componente non secondaria di un nuovo centro – sinistra, che faccia sentire tutta la sua carica di rinnovamento all’interno dello schieramento che candiderà Lepore a sindaco di Bologna.

Lealtà istituzionale e contributo politico originale ed autonomo.

Se il principale nemico da battere è la destra, che dichiara di voler conquistare il potere per i prossimi venti anni, e la debolezza di quello che chiamano ancora centro – sinistra la favorisce, c’è di che riflettere.

Forse non solo a Bologna.

Il nemico da battere a Bologna è QUESTO PD!!!!! Pertanto si alla Lista Civica autonoma Conti in alternativa a Lepore! ultima modifica: da

