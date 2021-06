Modello Ankara:Sull’immigrazione Merkel e Draghi hanno «pochissime divergenze di opinioni»Prove di patto europeo su Nordafrica e migranti.

Dall’incontro bilaterale a Berlino è emersa chiaramente la volontà di collaborare su una strategia comune, per intervenire nei Paesi di partenza dei migranti in Africa. L’obiettivo è il blocco dei flussi, facendo accordi economici come quelli con la Turchia ma anche «l’organizzazione dell’immigrazione legale e la stabilizzazione politica»

Prove di patto europeo su Nordafrica e migranti.

Il bilaterale pre-Consiglio europeo tra Draghi e Merkel inaugura un cambio di passo sui migranti. Sbarcare e ridistribuire non basta.

Cautela sulla situazione Covid, complementarietà delle due economie, e (forse) una finale degli europei spostata da Wembley a Roma. Ma soprattutto politiche migratorie. Affrontate con una marcia in più, all’insegna del realismo. Sono i principali temi emersi dall’incontro bilaterale tra Draghi e Angela Merkel che si è tenuto a Berlino in vista del Consiglio europeo del 24-25 giugno.

Il segno politico della conferenza stampa congiunta va senza dubbio cercato in quel rapporto con la Germania definito dal presidente del Consiglio italiano “profondo, duraturo e solido” e ispirato – ha rimarcato il premier – a europeismo e atlantismo. Ma è inutile nascondere che il tema migratorio divide ancora l’Europa in molteplici sfere di interessi che coincidono con le legittime scelte di politica estera dei singoli Stati.

Con Paolo Quercia, docente di studi strategici nell’Università di Perugia, abbiamo commentato le principali novità emerse nel bilaterale di ieri.

Innanzitutto la Merkel ha lodato le iniziative politiche intraprese dall’Italia per dare stabilità alla Libia. Poi, ha detto la cancelliera, “occorre iniziare ad agire dai Paesi di provenienza e su questa gestione siamo completamente d’accordo”.

Mi sembra un deciso cambio di passo. Vuol dire che noi abbiamo in primo luogo smesso di bussare in Europa con il cappello in mano chiedendo un’impossibile ridistribuzione di flussi migratori che i Paesi europei non vogliono e non possono concederci se non in condizioni eccezionalissime, tipo quelle in cui è caduta la Grecia dopo il default, ed in dosi sostanzialmente ininfluenti. E che l’Europa sta capendo che la pressione migratoria non può essere gestita solo con le politiche di accoglienza o con i salvataggi in mare. Occorre ricostruire una dimensione di politica estera nel Nord Africa e parzialmente nel Sahel.

È questa la “vicinanza di vedute sulla dimensione esterna” di cui ha parlato Draghi?

Sì, nel gergo europeo la chiamano la dimensione esterna delle politiche migratorie, ma in realtà è l’unica politica possibile per ridurre il fenomeno ed evitare che esso divenga ingestibile sul piano politico, sociale, umanitario e della sicurezza.

Per quanto riguarda l’Italia?

È la grande occasione per coniugare governo dei fenomeni migratori e stabilizzazione della Libia, due obiettivi per noi preziosissimi. Se il modello funzionasse, potrebbe essere esteso in altri Paesi del continente africano rafforzando le statualità deboli

Draghi non ha citato solo Tunisia e Libia ma anche “Sahel, Mali, Etiopia, Eritrea”. Quali sono, se esistono, i presupposti di una “visione congiunta ma di mutuo beneficio”?

Il problema migratorio è divenuto di proporzioni ingestibili perché è stato lasciato troppo spazio di manovra a scafisti e trafficanti, chiudendo gli occhi su quello che avveniva prima della traversata del Mediterraneo. La guerra civile libica e l’instabilità nel Sahel hanno creato un imbuto che punta proprio verso il Mediterraneo centrale. Ed in cui avvengono violenze e violazioni dei diritti umani inenarrabili.

E cosa deve fare l’Italia?

L’Italia deve fare da apripista e costruire un nuovo patto con i Paesi del Nord Africa, basato in primo luogo sul ripristinare la legalità degli accessi ai confini dell’Europa e ispirato al principio di non usare la pressione migratoria come strumento di ricatto. Sono politiche che possono fare solo Paesi stabilizzati.

“La Turchia ha tutti i diritti ad essere appoggiata”; “non possiamo andare avanti senza la sua cooperazione” ha detto la Merkel. Draghi ha concordato su questo punto. Scelta obbligata, quella di un approccio “contrattuale” con Ankara alla gestione dei flussi?

Il caso della Turchia è un approccio sui generis, difficilmente ripetibile. E che presenta comunque forti vulnerabilità e criticità ed espone l’Europa ad un ricatto costante. Ma va detta una cosa che si tende a dimenticare.

Quale?

Andrebbe ricordato, per correttezza, che il problema migratorio turco nasce dopo che l’Europa ha abbandonato Ankara nel conflitto siriano dopo aver appoggiato gli inizi delle ostilità. La nuova rotta migratoria balcanica è in qualche modo il frutto di quella stagione delle primavere arabe. Poi, una volta che una rotta è stata creata e dimostra di funzionare, i meccanismi di mercato fanno il resto.

In che senso?

Vuol dire che la collegano a tante altre rotte che si ramificano verso Paesi anche molto lontani di cui la Turchia diviene un terminale prima del grande salto verso l’Unione Europea.

Cosa implica per l’Italia avere a che fare con la Libia più che con la Turchia?

Da un lato ci sono i problemi di non avere un interlocutore statale forte con cui negoziare. Dall’altro però ci sono margini di manovra maggiori. Per noi la Libia non sono solo le questioni migratorie, ci sono molti altri interessi da bilanciare. Anche contrastando le tendenze centrifughe ed il ruolo degli attori esterni. Questo rende la questione migratoria libica di non facile soluzione.

Per quale motivo?

Perché toccando i suoi meccanismi, in assenza di uno Stato funzionale, si rischia di squilibrare altri assetti. Un gioco non semplice che possiamo tentare solo con il sostegno europeo. Una Libia stabilizzata, comunque, non avrà mai il peso della Turchia. Parliamo di due categorie geopolitiche differenti.

Modello Ankara. Sull’immigrazione Merkel e Draghi hanno «pochissime divergenze di opinioni»

«Sulla migrazione abbiamo situazioni diverse: l’Italia è un paese di arrivo, mentre noi siamo colpiti dai movimenti secondari, ma siamo totalmente d’accordo sul modo di gestire il fenomeno, e cioè di iniziare nei paesi di provenienza». Sul dossier migrazione, quello di gran lunga di più difficile gestione a livello europeo, Angela Merkel non ha dubbi: c’è piena coincidenza di vedute tra Italia e Germania sulle azioni da intraprendere per gestire efficacemente il fenomeno.

L’occasione è la conferenza stampa in seguito all’incontro bilaterale che la cancelliera tedesca e Mario Draghi hanno avuto ieri sera a Berlino, durante il primo viaggio ufficiale del presidente del Consiglio nella capitale tedesca. L’incontro è stato di ancora maggiore importanza considerando che oggi Draghi accoglierà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Cinecittà per l’approvazione del Recovery Plan italiano, e che a fine settimana si terrà il Consiglio europeo, dove il capitolo migrazione è il tema più importante sul tavolo.

Ebbene, le parole dei due leader non lasciano spazio a dubbi: sul fronte migrazione (e non solo) c’è piena convergenza politica. «Ringrazio l’Italia, ha avviato molte iniziative politiche per quanto riguarda una soluzione politica in Libia. L’Italia è il paese che ha molte conoscenze e che ha investito molte forze nello sviluppo libico, quindi ringraziamo l’Italia», ha detto ancora Merkel. «Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo e solido. La vicinanza di vedute si è vista anche nell’ultimo G7. Sono due paesi fondati su europeismo e atlantismo. Le nostre posizioni nei confronti degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, e anche verso gli stati del Nord Africa sono posizioni molto, molto vicine», le ha fatto eco Draghi.

Nello specifico, sul fronte migrazione c’è piena volontà di cooperazione. In questo senso sembra che ci si stia muovendo nella direzione auspicata da Draghi, superando lo stallo fra i paesi del Sud e del Nord Europa, dove i primi subiscono gli effetti della migrazione in arrivo dal Mediterraneo, mentre i secondi sono riluttanti all’idea di ricevere quote sostanziose di migranti. L’idea di fondo che accomuna i due Paesi è che l’Unione europea debba essere più presente sulla cosiddetta dimensione esterna, ovvero nei Paesi di partenza. Non solo Tunisia e Libia, ma anche nelle regioni da cui proviene una grossa parte dell’immigrazione, cioè Sahel, Mali, Etiopia, Eritrea. «Occorre che la presenza dell’Unione Europea, economicamente e per assistenza tecnica, sia più sentita», ha specificato Draghi, operando nella direzione di «un impegno, un investimento che serve sì a contenere i flussi di immigrazione illegali, ma anche a organizzare l’immigrazione legale e ad aiutare questi paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace, in particolare pensiamo alla Libia», ha detto il presidente del Consiglio.

L’idea che trapela sembra essere l’intenzione di attivare trattati specifici con i paesi del Nord Africa, sulla falsariga di quanto già avvenuto con la Turchia negli ultimi anni. Alla Turchia, l’Unione europea ha già dato 6 miliardi di euro per gestire i profughi siriani sul suo territorio. Proprio in virtù del fatto che questa sembra essere la soluzione da adottare anche altrove, è altamente probabile che l’accordo sarà rifinanziato. «Dobbiamo aprire una prospettiva sul futuro, perché la Turchia accoglie moltissimi rifugiati, oltre 3 milioni, quindi ha tutto il diritto di essere appoggiata. Entrambi siamo dell’avviso che non possiamo andare avanti senza la cooperazione della Turchia», ha detto Merkel. «Sì per il rinnovo dell’accordo con la Turchia», ha aggiunto Draghi. L’idea di agire sulle frontiere esterne per contenere i flussi migratori costituisce un pezzo importante della strategia sulla migrazione, ma non è l’unico. A rendere la situazione notoriamente complessa sono soprattutto gli accordi di Dublino, che prevedono che i migranti che si spostano sul territorio europeo possano essere respinti e riportati al paese di primo approdo. La riforma del trattato in ottica di una redistribuzione più equa dei migranti fra i diversi Paesi è stato negli ultimi anni uno dei nodi più difficili da sciogliere a livello europeo. Sui meccanismi di ricollocamento, ha detto Draghi in conferenza stampa, «si sta discutendo. I negoziati prenderanno del tempo, ma c’è una grande volontà di arrivare a una visione congiunta e che sia di mutuo beneficio». Sul questo tema, più nel dettaglio si era espresso ieri il Ministro degli Esteri tedesco, dicendo: «Dovremmo trovare una chiave per la redistribuzione dei profughi. E i Paesi che non volessero parteciparvi dovrebbero contribuire in altro modo a risolvere questo problema, ad esempio mettendo a disposizione mezzi finanziari per proteggere i confini esterni della Ue». I prossimi appuntamenti, in particolare il Consiglio europeo e il cosiddetto processo di Berlino, con la ministeriale dei Ministri degli Esteri che si terrà il 23 giugno nella capitale tedesca, saranno cruciali per avere più dettagli. Ma nel frattempo, rispetto a questo primo colloquio i due leader hanno colto anche l’opportunità per scherzare. Interrogato circa i temi che li vedevano divisi, Draghi ha risposto «prima di tutto il calcio», facendo riferimento agli Europei. Ma mentre entrambi concordano che «Gosens è un ottimo giocatore nel Bergamo», ha detto Merkel, per la finale, che dovrebbe tenersi a Londra, Draghi è stato molto serio sull’intenzione di adoperarsi «perché la finale non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente».

