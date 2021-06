Europei: Renzi, ‘Fatto quotidiano spera Italia non vinca sennò vittoria Draghi…’

“Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei. Altrimenti – sostiene il Fatto – Draghi e Figliuolo esultano. Era difficile condensare tanta miseria in un solo articolo: solo il Fatto poteva riuscirci. Forza azzurri, viva l’Italia”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

INQUALIFICABILI e non posso pensare che se dovessimo mai perdere AL FATTO QUOTIDIANO FESTEGGERANNO.Sono sempre gli stessi, sono quelli che quando giocava l’Italia contro l’URSS tifavano URSS!

Ok sicuramente i grillini sanno ripetere e/o scopiazzare solo quello che scrivono i loro beniamini, tutti abbiamo un cervello peccato che loro hanno perso il libretto delle istruzioni. Ma si sentono offesi per il loro guro giornalaio.Ma chissenefrega potrebbe essere anche il Papa (per carità chiedo venia per il paragone anche perché Sua Santità ,pur essendo argentino, non direbbe mai una CASTRONERIA simile) ma è semplicemente un POVERACCIO VERGOGNOSO. Miserrimi la parola giusta. Poi si lamentano del 40° posto in classifica. Se è questo lo stile il 40esimo è pure troppo alto

E Draghi con Figliuolo esultano per il lavoro che stanno facendo e gli italiani ringraziano . E in quanto al calcio “ FORZA ITALIA”

DA RENZI AGGIUNGO: Non manca una stoccata al Pd e alla Lega “I calciatori devono essere liberi di fare quello che vogliono”

Non manca una stoccata al Pd e alla Lega che si occupano di polemiche calcistiche. “Ho visto che Enrico Letta si è lamentato perché solo metà squadra si è inginocchiata. Salvini gli ha risposto”, dice Renzi ironico. “Io ho molto rispetto per questa discussione. Ma penso che i calciatori debbano essere lasciati liberi di fare quello che vogliono. E che noi politici invece ci occupassimo dei posti di lavoro. Della ripartenza dell’economia, della gestione della scuola e dell’università”. Poi l’accusa: il dibattito tra Letta e Salvini “mi sembra un tentativo per parlare di cose diverse per le quali ci viene pagato lo stipendio. Senza cercare di avere visibilità su cose sportive”.

“L’importante è che in finale ci sia l’Italia”

E la richiesta di Draghi di spostare dalla Gran Bretagna la finale degli europei? “Che la finale si faccia Wembley o si faccia a Roma – taglia corto Renzi – l’importante è che in finale ci sia l’Italia di Mancini“.

