L’Italia è un Paese laico, e questo principio è sancito dalla nostra Costituzione.

Il Concordato è un accordo che affonda le sue radici negli anni bui del fascismo.

Il DDL Zan è un atto di civiltà e amore.

La Chiesa si occupi meglio dei “sacri abusi” dei preti pedofili e delle verità mai emerse sul caso di Emanuela Orlandi. E lo scrivo da credente.

Purtroppo devo constatare che la chiesa troppo spesso affonda le radici nel male assoluto tradendo il significato evangelico,perseverando in atti contro la più evidente logica del rispetto della vita umana in tutte le sue molteplici espressioni. Lo affermo come cristiano battezzato e praticante solo nelle occasioni che non posso eludere, proprio perché ancora troppo crimini contro l ‘umanità sono occultati proprio da quella chiesa che dovrebbe denunciare e stigmatizzare.

Spero venga approvato il DDL Zan, ma il problema è profondo e tragico. Siamo un paese incivile, retrogrado, aleggia la più bieca ignoranza. Se non si inizia ad rieducare al vivere civile, non ne usciremo da questa melma. Si sente tanto il puzzo di un fascismo mai morto. Nota a margine per gli studiosi dell’Università della strada:

Il Concordato che regola ancora oggi i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede è stato sottoposto a revisione nel 1984. Ma affonda le sue radici al 7 giugno 1929, lo firmò Benito Mussolini (e Pietro Gasparri).

