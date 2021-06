QUALCHE VONTA UNA POSSIBILE DIEGRAZIA FINISCE BENE!Ritrovato Nicola è vivo il bambino scomparso nei boschi del Mugello

Ritrovato il bambino scomparso nei boschi del Mugello: Nicola è vivo. Si trovava in fondo a un dirupo a 2,5 chilometri da casa

l piccolo, a quanto riferito, è in buone condizioni. L’artefice del ritrovamento è un giornalista della trasmissione Rai “La vita in diretta”, che ha udito lamenti e rumori mentre saliva verso l’abitazione. Nella notte si erano rivelate inutili le perlustrazioni notturne di un elicottero dell’Aeronautica militare, dotato di termoscanner e dispositivi a infrarossi

È stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo rende noto la Prefettura di Firenze. Il piccolo era in una scarpata, a circa 2,5-3 km dalla sua casa. A individuarlo è stato un giornalista del programma ‘La vita in diretta’ di Rai 1, che ha sentito dei lamenti e dei rumori provenire da un burrone. Il cronista ha chiamato i soccorritori impegnati nelle ricerche, che si sono calati nel burrone per recuperare il bimbo.

“Visivamente” Nicola sta bene, hanno riferito i soccorritori, ed è stato consegnato ai carabinieri. Il bambino sarà portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo per gli accertamenti del caso.

