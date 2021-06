Conte e Grillo a un passo dalla rottura. Incomunicabilità totale sul futuro M5S. “Beppe non ha fatto fare il partito personale a Di Maio, figurati a lui”

Quando i pentaincapaci faranno il botto, e lo faranno sicuramente, sarà sempre troppo tardi.Eh, ma dove sono i commentatori di GRULLANDIA che scrivono “vedi il mo vi mento come discute, non gli altri partiti immobili nelle loro liderscip datate e stantie”…. ah ah ah ah ah ah ah questi vorrebbero cambiare il paese (anzi volevano) e il grande punto di riferimento del riformismo (il conte ta+cchia) manco riesce a organizzare qualcosa. Grillo era ed è il padrone, e tale rimarrà fino a quando il mo vi mento esisterà (cioè ancora per poco)

Che ridere! Penso al travaglio di Travaglio che aveva due idoli e in un colpo solo li perde entrambi.Avuto la trentina di pagine che compongono il nuovo statuto solamente a ridosso dell’ultimo fine settimana.Grillo ora parla? Conte un pappa molle,se avesse avuto i coglioni! (ma non le tiene) avrebbe dovuto fare un partito tutto suo. Altro simbolo altro nome , non avrebbe avuto scazzi con Casaleggio né con Grillo

Conte vuole dare al nuovo partito regole certe, e vuole ovviamente garantirsi libertà di movimento …da alcuni punti qualificanti dell’architettura che ha progettato (forse progettato e una parola troppo forte, a ckei conte a solo parole e fatti nsba) non ha intenzione di fare passi indietro.

Il garante è molto irritato per il “disimpegno cinese”, lo è ancor di più per l’indisponibilità di Conte a mettere subito, nero su bianco sul nuovo Statuto, il limite dei dei due mandati.

Il leader in pectore è deciso a forzare la mano, …

“Significa che al massimo quello Statuto, magari un po’ rivisto, lo usa davvero per fare un suo partito.

Dai tempi di Mani pulite ed annessa disintegrazione dei partiti di massa, siamo al Luna Park della politica … ognuno (come è “giusto” che sia) sale e scende dalla giostra di proposte che preferisce

Ed alla fine COLORO che avrebbero voluto (mentendo spudoratamente) cambiare l’ITALIA si ritroveranno in un punto d’accordo, cambiare il velluto della poltrona, non la poltrona…Quella se la terranno stretta fino a quando le urne gliela toglierà, spero per sempre !

Conte che non ha il coraggio di presentarsi alle suppletive alla Camera che fa il suo partito? Non credo proprio, lui vorrebbe prendere i 5s senza sforzo cosi come è diventato primo ministro senza alcun merito ( e chissà che questo non valga anche per la cattedra universitaria)

Quando un castello è fatto con la sabbia,ripararlo è impossibile.Come sono combinati in quella setta non lo sanno nemmeno loro….e Conte non ha ancora capito dove si è ficcato..un ginepraio con uno che la fa anocra da padre-padrone. Il destino è segnato…come dice, a ragion veduta, Renzi.

PS: MA NON E’ UNA COSA SERIA.

Chi ha avuto modo di avvicinarlo sibila tra i denti che l’avvocatino è preda di forti sbalzi d’umore che lo rendono poco trattabile.

La marcia trionfale per la conquista della leadership del M5S, immaginata come l’ascesa su una scala di seta, si è rivelata, invece, come la discesa dalla scaletta del pollaio, corta, ripida e piena di escrementi.

Alti e bassi, che nell’afa di questo giugno romano sembrano evocare una cottura lenta, a vapore, a strati come un’anatra laccata.

Al primo strato la spennellata di Renzi che, dopo innumerevoli quanto inascoltati avvisi, ai quali rispondeva con la supponenza tipica degli inconsapevoli della loro pochezza, si trasformava in un salutare colpo di ramazza.

Poi la laccatura di Casaleggio, miserie a sfondo economico – burocratico, carte da bollo e stracci, che volati via rivelavano l’esistenza di un corpaccino di partito invertebrato, senza capo né coda.

Allo scoppio della “batracomiomachia”, la versione grillina della classica guerra tra le rane e i topi, l’avvocatino tenta di far pesare il suo prestigio, che tanto funzionava nei sondaggi farlocchi di Casalino, quanto incanta poco i topi. Alcuni dei quali abbandonano la nave lasciandolo con le rane e ovviamente un’altra mano di lacca.

Intanto il lancio del nuovo M5S si rinvia, più volte. Come il famoso coro del “partiam, partiam”, che va avanti per dieci minuti, ma tutti restano fermi sul palco. L’anatra non è ancora cotta a dovere.

E lui scrive e riscrive. Carte dei valori, nuovo statuto, terzo mandato, democrazia diretta, organismi dirigenti, ogni giorno ha la sua pena e ogni pena una spennellata di lacca appiccicosa.

Quando, finalmente, tutti i compromessi sembrano fatti arriva la messa a bagno finale da parte di Grillo.

Chi sei tu per pensare di mettermi da parte, gli dice? Avrai mica creduto davvero di essere il leader?

E ricomincia il gioco dell’oca, anzi dell’anatra, a questo punto stracotta e pronta per essere servita a fette sottili. Una fetta a Bologna, un’altra a Napoli, un’altra ancora chissà dove, poco importa.

L’abbiamo scampata bella. Figuratevi che fine avrebbe fatto tra le volpi del G7, del consiglio NATO, della Commissione UE all’esame del PNRR, uno che continua a dire di essere stato fregato da un furbastro pallonaro, non rendendosi conto che dicendo così fa la figura di Gastone/Petrolini:

“A me, m’ha rovinato la guera, se non c’era la guera a quest’ora stavo a Londra. Dovevo andare a Londra a musicare l’orario delle ferrovie. Perché io sono molto ricercato… ricercato nel parlare, ricercato nel vestire, ricercato dalla questura… A me mi ha rovinato la guera, se non c’era la guerra a quest’ora stavo a Londra.”.

Appunto.

