COMUNQUE PER CHI NON LO COMPRENDE CERCHI DI ACULTURARSI E.Martedì 13 luglio per agevolarvi esce il nuovo libro di Matteo Renzi, “Controcorrente

Ogni intervento è colmo di visione dei problemi e di come poterli affrontare. Li rende noti e ne parla.Matteo Renzi porta in Senato i Temi, quelli con la T maiuscola! Chi non lo comprende è perché non lo capisce è l’unico politico che collega coraggio + politica = fatti. “L’uomo intelligente risolve i problemi. L’uomo saggio li evita. L’uomo stupido li crea.” (Albert Einstein)… e se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci deve pur essere. Fatevene una ragione Renzi è intelligente.Unico, di una chiarezza unica. Un intervento di una bravura molto elevata, sicuramente apprezzato dalla maggior parte dei senatori . Caro Renzi meriteresti molto di più del 3% che ti attribuiscono. Spero che gli italiani che ti hanno voltate le spalle , perché incaolati per alcuni fatti un pò antipatici , possano ridimostrarti il loro affetto , riconoscendoti il grande fiuto che hai avuto nel far nascere questo governo.SPERO CHE Gli italiani siano come i cerini, fregati una volta non si fanno fregare una seconda volta.

ESEMPIO DI UN SUO PASAGGIO NEL SUO DISCORSO DI IERI: “La legge Zan non viola il Concordato e la nota verbale del Vaticano è un errore. Le leggi le scrivono i parlamentari, non i cardinali ». Lo dice, in un’intervista a Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Un’entrata a piedi uniti di questo tipo riporta indietro le lancette dell’orologio a 5 anni fa, prima delle Unioni Civili. Dico che è un autogol da politico, perché riapre uno scontro Stato-Chiesa di cui non si vedeva il bisogno, ma anche da cattolico, perché non possiamo fare l’errore di ridurre il messaggio del Vangelo a mero fatto etico. Come credente sono dispiaciuto per lo scontro tra pezzi di Vaticano e pezzi di Cei, come politico difendo la laicità delle istituzioni». La Zan non va cambiata? «Lo deciderà in libertà il Parlamento, non il Vaticano. Italia Viva ha già votato alla Camera e voterà in Senato”.Renzi suggerisce “prudenza: se con il voto segreto va sotto su un emendamento, la legge rischia di essere affossata. Una legge serve e va approvata velocemente: i promotori devono decidere se accettare alcune modifiche con una maggioranza ampia o rischiare a scrutinio segreto su questo testo. Quando approvammo le unioni civili, facendo un’operazione bella, di avanzamento dei diritti, trovammo delle mediazioni». Ecco perche dico che sul Ddl Zan e un “Autogol del Vaticano, le leggi si fanno nelle Camere”

COMUNQUE PER CHI NON LO COMPRENDE CERCHI DI ACULTURARSI E. Martedì 13 luglio uscirà il nuovo libro di Matteo Renzi, “Controcorrente”. “A differenza degli ultimi libri, che erano molto ecumenici, mi sono tolto qualche sassolino, raccontando alcune curiosità su ciò che è avvenuto nel cambio della guardia tra Conte e Draghi”, spiega il leader di Italia Viva.

“Il mio è un messaggio di speranza: quando si hanno le idee e il coraggio, non si deve avere paura dell’opinione della folla. Ciò che abbiamo fatto all’inizio del 2021 sta producendo risultati oggi: l’Italia, con Draghi al posto di Conte, è più forte. Nel libro parlo molto di questo aspetto, invitando soprattutto i più giovani a non mollare mai. E a non cedere alla cultura del populismo e del sondaggismo esasperato. Ci sono anche alcune proposte, che faranno discutere per il futuro”, conclude Renzi.

