Matteo Renzi è l’uomo più odiato d’Italia perché è il più bravo. In un paese che esalta Di Maio e Toninelli,i bravi sono considerati antipatici.

E LA COMPETENZA DI RENZI CHE AGLI IGNORANTI FA PAURA,E PER QUESTO LO ODDIANO. NON PROVANO NEMMENO AD ENTRARE IN COTESTI TIPO!

La laicità non è indifferenza dello Stato, ma è rispetto del pluralismo e della diversità culturale (Draghi). Non si poteva dire meglio. IGNORANTONI CHE RISPONDETE?

OPPURE! “La legge Zan non viola il Concordato e la nota verbale del Vaticano è un errore. Le leggi le scrivono i parlamentari, non i cardinali”. Nel suo studio a Palazzo Giustiniani, Matteo Renzi spiega perché l’opposizione di un pezzo di Chiesa alla legge contro l’omotransfobia non sia accettabile. “Un’entrata a piedi uniti di questo tipo riporta indietro le lancette dell’orologio a 5 anni fa, prima delle Unioni Civili. Dico che è un autogol da politico, perché riapre uno scontro Stato-Chiesa di cui non si vedeva il bisogno, ma anche da cattolico, perché non possiamo fare l’errore di ridurre il messaggio del Vangelo a mero fatto etico. Come credente sono dispiaciuto per lo scontro tra pezzi di Vaticano e pezzi di Cei, come politico difendo la laicità delle istituzioni”. DAI IGNORANTONI DAI ENTRIAMO NEL CONTESTO! DISCUTIAMONE ! NE SIETE IN GRADO?

NO PERCHE VOI INCOMPETENTI E IGNORANTI NON NE SIETE IN GRADO,E QUESTO VI FA PAURA, E ALLORA DATE IL VIA A FAKE E DENIGRAZIONI, SI DI QUESTO SIETE MAESTRI. MA NON SI RISOLVONO I PROBLENI DEL ITALIA ,COME SI E VISTO,PER FORTUNA CI HA PENSATO IL TANTO ODIATO RENZI A TIRARCI FUORI DALLA VOSTRA ICAPACITA INCOMPETENZA E TANTA IGNORANZA. QUELLO CHE MI DA FASTIDIO,E CHE A SALVATO PURE VOI GENTE DI GRULLANDIA PDIOTA. RINGRAZIATE RENZI E DRAGHI.

DIAMO A CESARE QUEL CHE È DI CESARE.. MORALE RINGRAZIOMO RENZI E DRAGHI ALTRIMENTI ERAVAMO ANCORA IN ALTO MARE… ultima modifica: da

